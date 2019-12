Volkmar Ernst

Löwenberg (MOZ) Es die Aufgabe von Stefanie Ludwig, den Alltag in der Pflegeeinrichtung der Christlichen Bürgerhilfe Löwenberg (CBL) in der Wallstraße zu magagen. Dazu gehört die Diensteinteilung ebenso, wie die Bestellung von Tabletten oder die Begrüßung des Weihnachtsmannes am 24. Dezember. Der hat sich zur Frühstücksrunde angesagt, um die Bewohner zu beschenken, wenn sie denn ein Lied anstimmen oder ein Gedicht aufsagen können. Die Zeit ist bewusst gewählt, denn am Nachmittag ist der Mann mit seinem Geschenkesack bei den Kindern unterwegs. Außerdem ziehen sich die Senioren nach dem Mittagessen gern auf ihre Zimmer zurück, um zu ruhen. Ein gewohnter Alltag, der am 24. Dezember nur dadurch unterbrochen wird, dass niemand weiß, was zum Mittag aufgetischt wird.

Niemand ist nicht ganz richtig, denn Stefanie Ludwig weiß es sehr wohl, da sie in der Küche Hand anlegt. Nicht unbedingt ihre Aufgabe, doch die Heimbewohner haben es sich gewünscht. "Überraschen Sie uns", das war ihre Bitte. Nun sitzen sie in gemütlicher Runde spekulieren, was es geben könnte. "Sie kocht gut, vor allem würzt sie gut", ist da unter anderem zu hören. So zieht sich das Frühstück in die Länge. Die Mitarbeiter Dajana Zieroth und Ines Klinger helfen derweil beim Auspacken der Geschenke. Süßigkeiten und ein Kalender kommen unter anderem zum Vorschein. Die Heimbewohner haben ihren Spaß. Hier ist ihr Zuhause. Sie freuen sich zwar auf den Besuch der Familien am Nachmittag, doch das Miteinander vor Ort, das bestimmt ihren Alltag, das ist ihr Leben.

Das gilt auch für die Mitarbeiter der Bürgerhilfe, für die im Pflegeheim ebenso, wie für die Helfer im ambulanten Dienst. Sie absolvieren auch während der Feiertage ihre Fahrten. Unterbrochen wird der Alltag nur dadurch, dass sie kleine Aufmerksamkeiten mitnehmen und verteilen. Wer sich für einen solchen Job entscheidet, der weiß das. Doch das Lächeln auf den Gesichtern der Senioren entschädigt dafür, sind sich die Mitarbeiter einig.

Wenn am Nachmittag die Schicht endet, freut sich Stefanie Ludwig als "Weihnachtsmuffel", wie sie sagt, darauf, zu Hause einfach abzuschalten. Dajana Zieroth hat, weil sie am ersten Feiertag wieder morgens im Dienst ist, das Festessen einfach auf den Heiligabend vorverlegt. Bei Ines Klinger gibt es, ganz traditionell, Würstchen mit Kartoffelsalat.