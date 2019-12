Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein maroder Schornstein hat vor den Feiertagen die Feuerwehr, Bauarbeiter und die Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) auf Trab gehalten. Einen Block in der Fritz-Heckert-Straße lässt die EWG derzeit im Rahmen der Sanierung entkernen. Dabei machte sich am Montagnachmittag ein Schornstein selbstständig. "Der muss total marode gewesen sein", vermutet Verena Rühr-Bach, die Vorstandsvorsitzende der EWG, die selbst vor Ort war und sich alles angeschaut hat. Hinzu seien dann wohl noch Erschütterungen gekommen. Jedenfalls knickte der Schornstein ab und lag auf dem Dach.

Ein Mieter von gegenüber muss das alles beobachtet haben und informierte wohl sogar die Polizei. Letztlich wurde die Feuerwehr zur Hilfe gerufen. Nach Angaben von Verena Rühr-Bach war die Gefahr zu groß, dass der Schornstein vom Dach rutscht. So entschieden sie, der Bauleiter und die Feuerwehr, ihn herunterzuholen. Das wäre später sowieso im Zuge der Entkernung geschehen, da die Schornsteine nicht mehr benötigt werden. "Die Feuerwehr machte dem Bauteam Licht", zeigt sich Verena Rühr-Bach dankbar. Am Ende lief alles glimpflich ab. Niemand wurde verletzt. Im Zuge der Aktion wurde die Fritz-Heckert-Straße allerdings gesperrt, was für reichlich Aufregung im Internet sorgte.