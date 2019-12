Wolfgang Balzer

Paretz Es war für die zahlreichen Besucher der 17. Paretzer Dorfweinacht am 22. Dezember nicht ganz einfach, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Kaum eine Stunde nach der Eröffnung des weihnachtliche Marktes in und an der Paretzer Scheune begaben sich bereits zwei Damen auf Abwege, und das im Paretzer Schloss. Genau 25 Besucher der Dorfweihnacht durften sie bei ihren unterhaltsamen Plaudereien aus den Interna der Hofgesellschaft um Königin Luise, auch den amourösen natürlich, begleiten. Ausverkauft! Schon köstlich, wie die Hofdamen Dorothea und Henriette von Viereck (Jaqueline Wille und Heike Zehender), der Etikette wegen, erstmal mit den Besuchern den Hofknicks und die Verbeugung übten.

Etwas feierlicher ging es gleichzeitig in der denkmalgeschützten Dorfkirche zu. Leseomi Petra Zelfel las Weihnachtsgeschichten für die Jüngsten und sang mit Orgelbegleitung Weihnachtslieder mit ihnen. Dann war es Zeit, dem Besucherstrom auf den Luisenhof zur Pferdeweihnacht mit schönen und attraktiven reiterlichen Vorführungen zu folgen. Es blieb gerade noch ein wenig Zeit für einen Rundgang in der Scheune, als sich bereits der Chor der Ketziner Europaschule am deckenhohen Tannenbaum versammelte und unter der Leitung von Katrin Hagitte weihnachtliche Lieder anstimmte.

"Es ist alles so schön und weihnachtlich hier", schwärmten Ilona und Michael Brösecke aus Potsdam. Sie kommen regelmäßig nach Paretz. Am Stand von Rafael Kugel ging es meistens sehr entspannt zu. Seit mehreren Jahren bietet er sein "Havelwasser" und viele andere selbstkreierte Spezialitäten an. "Natürlich mit Birne, wie es sich hier gehört", meinte er scherzhaft zu seinen neuen Kreationen: Kräuter- und Eierlikör – auch die mit Birne. Nebenan hatte die Ketzinerin Dorit Herrkorn fast pausenlos den Spiegel bereit. Ihre selbstgestrickten Mützen waren begehrt. Aber noch mehr die Socken und die Kuscheltiere. "Ich komme kaum mit dem Stricken hinterher", freute sie sich und meinte die hohe Nachfrage auf dem Ketziner Weihnachtsmarkt und nun auch in Paretz.

Wenig Zeit zum Plaudern hatte auch Anne Athenstädt vom Hoflädchen Vietznitz. Fruchtaufstriche, betonte sie, seien das. Und alles Eigenproduktionen, meist mit Früchten aus dem eigenen Garten. Alles das ist es, was die Besucher immer wieder zur Paretzer Dorfweihnacht zieht. Es sind überwiegend Kunsthandwerkliches und Produkte aus der Region. So gehören auch viele Paretzer selbst zu den Anbietern, auch Hobbyimker Christiane und Manfred Schnell, die Paretzer Künstlerin Anette Hollmann mit ihren spirituellen Taschengöttern, die Keramikerin Annette Wienen mit ebenso geschmackvollem wie vielseitigem Geschirr und die Ketziner Frauen von der Künstlerischen Textilgestaltung.

Langsam legte sich die Dunkelheit über das Dorf mit der bewegten Geschichte und in der Scheune wurde es zeitweilig etwas ruhiger. Vor dem Schloss begann das hier traditionelle Krippenspiel und mehre hundert Besucher folgten Maria und Josef in Paretz-Bethlehem auf Herbergssuche, begleitet von den Engeln und Hirten. Auf dem Storchenhof empfing sie der Chor Ketziner Havelklänge und mit der Verkündung des Engels zur Geburt des Jesuskindes in der Krippe begann der emotionale Höhepunkt der Dorfweihnacht, als der Chor gemeinsam mit den Besuchern am Feuer "Stille Nacht, heilige Nacht" anstimmte.