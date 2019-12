René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) An Weihnachten denjenigen Danke sagen, die arbeiten müssen und mit Ihrem Dienst oftmals etwas für die Allgemeinheit tun – das wollte die Rathausspitze auch am 24. Dezember in diesem Jahr tun. So besuchten Oberbürgermeister René Wilke, Sozialdezernent Jens-Marcel Ullrich und Bürgermeister Claus Junghanns am Vormittag die Feuerwehr, die Wichern-Wohnstätten aber auch das IMD Labor Oderland.

"Die Feuerwehr muss besonders an Weihnachten oft ausrücken. Es ist wichtig, den Feuerwehrleuten und allen anderen, die arbeiten müssen, unseren Respekt zu zollen", so René Wilke. Auch im Labor des IMD gibt es an den Feiertagen einen Bedarf an Diagnostik, erklärt dessen ärztlicher Leiter Frank Berthold. In der Mikrobiologie beispielsweise werde jeden Tag gearbeitet. Bakterienstämme müssten schließlich täglich kontrolliert werden. "Zu einem Drittel kommen die Proben aus den Krankenhäusern und dort wird auch an den Feiertagen gearbeitet", so Frank Berthold. Etwa 20 Mitarbeiter sind zu Heiligabend in den Laboren des IMD im Einsatz.

Einen guten Tipp hält der Laborleiter für alle Frankfurter bereit: Sich in jedem Fall nach Weihnachten gegen Grippe impfen zu lassen. Die ersten Fälle von Influenza konnten jetzt im Labor nachgewiesen werden. Eine größere Grippewelle sei allerdings noch nicht im Anmarsch.

Feierabend haben auch der Oberbürgermeister und der Sozialbeigeordnete Ullrich noch nicht. Am Nachmittag sind sie zu Gast im Gemeindehaus Heilig Kreuz. Dort haben Caritas und CARIsatt alleinstehende und mittellose Frankfurter zum Weihnachtsfest eingeladen.