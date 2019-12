Volkmar Ernst

Ortsmarke (MOZ) Wer in Oranienburg am heiligen Abend nicht allein sein möchte, dem bietet sich mit der "Singleweihnachtsfeier" im Regine-Hildebrand-Haus bereits seit Jahren einen Alternative an. Wie lange genau, da driften die Zahlen doch weit auseinander. Schließlich einigte sich die illustre Gästeschar unter allgemeinem Gelächter auf "mehrere oder eben viele Jahre."

Jahresringe packen an

Erstmals hatten die Jahresringe die Organisation des gemütlichen Beisammenseins in die Hand genommen. Es war reichlich eingekauft worden: Kuchen, Stollen und natürlich Lebkuchen und viele andere Süßigkeiten. Deshalb die klare Ansage von Dagmar Lohmeyer: "Hier steht keiner vom Tisch auf, wenn die Teller nicht leer sind."

Knapp 20 Gäste waren gekommen, eigentlich hatten sich mehr Besucher angemeldet. Doch das störte nicht. Immerhin fehlte auch der Vertreter der Stadt, um die Feier zu eröffnen. Deshalb musste Dagmar Lohmeyer einspringen, und sie tat es gern und vor allem sehr professionell. Das wird ihr den Job vielleicht sogar in nächsten Jahr wieder sichern. Um das Wohl der Gäste bemüht, war Irmgard Kubitzky ständig mit Kaffeekanne und Kuchenteller im Einsatz, damit auch wirklich niemand hungrig oder durstig vom Tisch aufstehen muss.

Am Klavier sorgte derweil Irina Bagracheva für musikalische Unterhaltung: mit Weihnachtsliedern. Was auch sonst? Der Clou: Damit auch alle in die Lieder einstimmen können, waren die Texte kopiert und ausgelegt worden. Eine super Idee, die gern angenommen wurde. So war es schließlich auch gemeint.

Die Gründe für den Besuch der Singleweihnachtsfeier sind vielfältig. Der eine oder andere ist tatsächlich Single, manchmal leben die Kinder auch weit weg in anderen Städten. Doch allein muss deshalb niemand das Weihnachtsfest in seiner Wohnung vor dem Fernseher verbringen. Eben dafür haben die Jahresringe mit ihrer Aktion gesorgt, und das ziemlich gut, wie beispielsweise Ingrid Drawer feststellt: "Das ist eine tolle Feier, schade, dass nicht noch mehr gekommen sind."

Ein Problem wäre das nicht gewesen, wie Dagmar Lohmeyer mit Blick auf die auf dem Servierwagen liegenden Geschenke erklärt. Denn alle Gäste erhalten ein solches, wenn die Runde nach gut zwei Stunden auseinandergeht. "Wären tatsächlich mehr Gäste gekommen, hätten wir jeder Zeit noch ein paar Päckchen packen können", sagt die Seniorin und verweist auf das Nebenzimmer. Dort stehen noch Kisten mit kleinen Aufmerksamkeiten bereit.

Nun aber steht nach dem Kaffeetrinken erst einmal die nächste Weihnachtsliedersingerunde auf dem Programm.