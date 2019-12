Katharina Schmidt

Schwedt/Ocland Es waren wieder einmal klasse Pakete dabei", freut sich Fritz Lerm. Er ist einer der sieben Fahrer, die rund 1800 Kilometer zurücklegten, um den Waisenheimkindern aus dem rumänischen Ocland Weihnachtsgeschenke zu übergeben. Seit mittlerweile 25 Jahren werden sie von engagierten Schwedtern mit den nützlichen Überraschungen versorgt.

In diesem Jahr waren die Geschenkboten aus der Oderstadt vom 5. bis zum 11. Dezember unterwegs. Selten verlaufen die Fahrten reibungslos, wie Lerm bei einem Gespräch mit dieser Zeitung berichtet: "Da in Rumänien manche Autobahnrouten noch nicht fertig waren, mussten wir ungeplante Umwege fahren, sodass wir uns einmal verirrten." Den infrastrukturellen Widrigkeiten zum Trotz kamen Fahrer und Pakete wohlbehalten am Freitagabend an. Empfangen wurden die Schwedter mit einem zünftigen Abendbrot samt Gesangseinlagen und Gedichtvorträgen der rumänischen Kinder.

Luftballons und Feuerwerk

Am darauffolgenden Sonnabend fand die große Geschenkübergabe statt. "Eigentlich wollte ich, dass bis zum Heiligabend gewartet wird", erzählt Lerm. Doch die Vorfreude war einfach zu groß, sodass anlässlich des zurückliegenden Nikolaustages noch am gleichen Tag beschert wurde. "Es war schön zu beobachten, wie die Kinder anschließend in ihren neuen Winterjacken und Schuhen herumliefen", erinnert sich der 69-Jährige.

Anschließend halfen Lerm und seine Kollegen bei den Vorbereitungen für das Grillfest am Sonntag. Neben dem Verputzen von importierten Würstchen konnten die Kinder zum ersten Mal einen Brief schreiben und diesen an einem Luftballon steigen lassen. Einige haben ihre Adresse dazugeschrieben in der Hoffnung auf Antwort. "Sowas haben selbst die Erzieher noch nicht erlebt", sagt Lerm stolz. Nur das anschließende Feuerwerk übertraf diese kleine Überraschung.

Am Montag, dem letzten Tag in Ocland, versorgten die Uckermärker auch den örtlichen Kindergarten mit einer Puppenküche und einer Eisenbahn. "Der Hausmeister des Waisenheims erzählte mir einmal, dass die Kinder dort sogar noch weniger haben", so der Fahrer. Der frühere Klempner ist zum 16. Mal nach Rumänien gefahren. Er freut sich, dass immerhin im Waisenheim Verbesserungen zu erkennen sind: "Man sieht, dass sich schon vieles verändert hat." Mittlerweile hängen dort Waschbecken und Schuhschränke – alles von den Schwedtern montiert.

Fritz Lerm scheint sein Herz an die Kinder in Rumänien verloren zu haben. Derzeit plant er, schon nächsten Sommer zurückzufahren und nach dem Rechten zu schauen.