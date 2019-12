MOZ

Beeskow (MOZ) Um Geben und Nehmen, das Prinzip der Gegenseitigkeit, ging es am Montag im neuen Geschäft "Vergiss.Mein.Nicht" in der Felscherpassage. In dem Floristikfachgeschäft, dem 23. Türchen des Beeskower Adventskalenders, sammelte Juliane Wolff Spenden für die Arbeit der Beeskower Jugendfeuerwehr. Für die Spender hielt sie als Dankeschön eine Packung Wunderkerzen bereit. "Funkelnde Momente" hatte sie ihre Vorweihnachtsaktion umschrieben.

Die Kameraden der Beeskower Wehr bedankten sich auf ihre Weise. Am Nachmittag kamen sie und achteten darauf, dass von den Weihnachts-Feuerschalen-Flammen vor dem Geschäft keine Gefahren für die Beeskower ausgingen. Am Beeskower Adventskalender beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen. Die meisten Fachgeschäfte öffnen heute noch einmal bis 12 Uhr und bieten so die Gelegenheit, noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu erstehen.

In der Marienkirche wird heute das 24. Kalendertürchen geöffnet. Um 15 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit dem Krippenspiel.