Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Weihnachten ist ein Fest der Familie. Dazu gehören die großen Menschen und die kleinen, die fernen und die nahen, die jungen und die alten. Aber eben auch die, die nicht mehr da sind. Das sind Großeltern und Eltern, können der Bruder oder die Schwester sein, eine alte, liebe Tante, ein herzlicher Onkel. Aber eben auch Kinder, die schmerzlich vermisst werden. Denn nicht allen Babys ist es vergönnt, lebend das Licht der Welt zu erblicken. Und auf der anderen Seite ist es nicht allen Kindern vergönnt, lange auf der Erde zu bleiben.

Janine Lange und ihre Familie mussten das nur allzu schmerzhaft erfahren. Nun möchte die vierfache Mutter, die einen Sohn auf tragische Weise verlor, etwas gegen das aus ihrer Sicht tabuisierte Thema tun. Gerade erst hat sie eine große Kiste gepackt. Mit selbstgenähten Sachen. Manche gerade zehn Zentimeter groß. Andere für Frühchen ab Größe 32.

Ende November hatte sie zum Nähen für einen guten Zweck eingeladen. Im Gemeindehaus der evangelischen Kirche Neutornow kamen sechs Frauen unterschiedlichen Alters zusammen, um gemeinsam für Frühchen und sogenannte Sternenkinder zu nähen. Einschlagdecken, kleine Hosen, Wickelshirt, Strampler, Puck-Säcke oder Mützchen. "Eine bewegende Arbeit", berichtet die 37-jährige. Denn die Frauen, manche von ihnen selbst betroffen, würden gerne anderen Kindern Gutes tun. "Etwas Sinnvolles machen", erklärt Janine Lange. Das bei den Kindern ankommt. Entweder bei denen, die als Frühchen ums Überleben kämpfen. Oder bei denen, die den Kampf leider schon verloren haben. Für die sind die kleinen Einschlagdecken. Denn, das hat der Verein Herzenssache herausgefunden, es gibt es kaum Sachen. "Wir nähen, stricken, häkeln und basteln ehrenamtlich für Sternchen und Frühchen. Für die kleinen Kämpfer, die zu früh das Licht der Welt erblickten, spenden wir farbenfrohe Kleidungsstücke an Kliniken und Privatpersonen. Für die kleinen Sternchen spenden wir die Kleidungsstücke ebenfalls an Kliniken oder auch direkt an Bestatter", so der Verein. "Seit ein paar Jahren dürfen auch Kinder, die mit einem Gewicht von unter 500 Gramm geboren werden, beerdigt und standesamtlich eingetragen werden." Für den Verein, der in Bernau eine Dependance hat, haben auch die Frauen in Neutornow gewerkelt. Nun hat Janine Lange alles gewaschen und etikettiert. Und in einem großen Paket auf den Weg gebracht. Als Weihnachtsgeschenk für die kleinen Menschen, die in den Kliniken auch an den Weihnachtsfeiertagen ums Überleben kämpfen.

Im kommenden Frühjahr wollen sich die Frauen in Neutornow wieder treffen. Und an weiteren Sachen nähen oder stricken. "Dabei ist jede helfende Hand willkommen", sagt Janine Lange. Auch Interessierte, die nicht nähen könnten, seien willkommen. "Es müssen auch Sachen zugeschnitten werden", sagt die Organisatorin. Dabei gebe es auch wieder Zeit für Gespräche. Oder Spaziergänge. "Natürlich muss keiner erklären, warum er kommt und mitmacht. Aber manche Frauen wollen auch reden. Denn gerade zu DDR-Zeiten wurde über Sternenkinder nicht gesprochen." Das möchte sie gerne ändern. Und würde sich auch freuen, wenn verwaiste Eltern zueinander finden würden.

Kontakt: region-ost@herzenssache-nfsuf.de