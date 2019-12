Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Lena und Ben sind laut Standesamt in diesem Jahr (Stand Mitte Dezember) die beliebtesten Vornamen in Frankfurt. Während Ben damit den ersten Platz aus dem Vorjahr verteidigte, wurde Emma von Platz eins der Namen-Hitliste verdrängt. "Insgesamt geht der Trend, wie bereits in den letzten Jahren, eher zu älteren und bekannten Namen", heißt es vom Standesamt.

Bei den Mädchennamen folgen auf den Plätzen 2 bis 5 Nele, Charlotte, Ella und Emma. Auf Platz sechs reihe sich Greta ein. Auch bundesweit schlage sich die Popularität der Klimaaktivistin noch nicht unbedingt in der Namensvergabe wieder, berichtete die Gesellschaft für deutsche Sprache vor wenigen Tagen. Zu den beliebtesten Jungennamen in Frankfurt gehören neben Ben, Karl, Leon, Friedrich, Oskar, Theodor, Adam, Arthur, John und Liam.

Daneben beurkundete das Frankfurter Standesamt auch wieder etliche seltene Vornamen. Dies waren bei den Jungen etwa Phileas, Arik, Orry, Thorin, Daymien Deen und Jonne Rumi; bei den Mädchen Lujayna, Kathalena, Odise, Novalie und Yanelis.

Seit vier Jahren nimmt die Zahl der beurkundeten Geburten ab. Wurden 2016 in Frankfurt noch 942 Neugeborene registriert, waren es 2017 nur noch 898 und im vorigen Jahr 857. Die Tendenz scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen. Bis 10. Dezember gab es 787 Beurkundungen.

Viele Frankfurter Neugeborene 2019 zeigen wir am 30. Dezember in einer Sonderbeilage.