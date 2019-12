Steffen Göttmann

Neuenhagen (MOZ) Wir haben überlegt, wo wir in Deutschland noch nicht waren, so kamen wir aufs Oderbruch", berichtet Wiebke Jung. Einiges sei ihnen aus der Geschichte bekannt: von Theodor Fontane, von Friedrich dem Großen, der im Oderland "Alter Fritz" heißt, oder aus der jüngeren Geschichte, den schweren Kämpfen im Zweiten Weltkrieg. "Es ist für uns interessant, die ehemalige DDR zu bereisen", fügt sie hinzu. "Wir sind jetzt zum dritten Mal hier und bleiben bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag", ergänzt Peter Jung.

Die Münchener, beide Mitte siebzig, bleiben stets mehrere Wochen. Mit den Fahrrädern haben sie das ganze Oderbruch bereist. Abstecher führen sich auch immer wieder nach Polen. "Wir haben schon viel gesehen zwischen Stettin und Lebus", berichten sie. Zuletzt besuchte das Paar Altlewin und war schon zweimal im Theater am Rand. Dort lernten sie zufällig die Schwiegereltern von Skisprung-Trainer Stefan Wiedmann kennen, die ihnen die schönsten Orte in Bad Freienwalde und den Baasee zeigten. "Sachsendorf nehmen wir uns beim nächsten Mal vor", so Wiebke Jung. Sie hat das Buch von Hans-Jürgen Schmelzer "Meines Vaters Felder" über die Sachsendorfer Gutsbesitzerfamilie gelesen bei ihrem nächsten Aufenthalt im Mai werden sie sicher einen Ausflufg dorthin unternehmen. Warum ist ihre Wahl ausgerechnet auf Neuenhagen gefallen? "Uns gefällt das Ferienhaus so gut", sagen beide. Es biete alles, was sie brauchen und sei sehr gepflegt..

Gebürtige Bayern sind sie beide nicht. Wiebke Jung stammt aus Nordfriesland, Peter Jung aus dem ostwestfälischen Bielefeld. Sie haben sich in München kennen gelernt und leben seit 50 Jahren in der bayerischen Landeshauptstadt. Aus ihrer Heimat kennt Wiebke Jung flaches Land und das besondere Licht, das dort herrscht. Daran erinnert sie sich im Oderbruch.

"Wir sind froh, dass Familie Jung wieder bei uns ist, sie sind sehr angenehme Gäste", betont Jeannette Butschke, die für das Ferienhaus vier Sterne bekommen hat. Seit 2007 vermietet sie an Feriengäste. "Das Ferienhaus ist ein Neubau", sagt die Vermieterin. Sie hätten das Haus als Rohbau übernommen. Ihr erstes Objekt sei die Ferienwohnung im Obergeschoss des eigenen Hauses gewesen, die inzwischen sogar über fünf touristische Sterne und damit die höchste Klassifizierung verfügt. Hinzu gesellt sich ein weiteres Ferienhaus am Großen Krebssee in Hohenwutzen. Dass ihre Stammgäste viele Wochen bleiben, komme nicht selten vor.

Familie Jung bewertet die Lage als optimal. "Man ist schnell im Oderbruch und schnell in der Uckermark", sagen die Gäste, die sich willkommen fühlen. "Man wird überall nett empfangen und ist uns Gästen gegenüber sehr aufgeschlossen", lobt Wiebke Jung.