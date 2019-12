Kommentar: Bauhaus mal ganz praktisch

Ich bin ein großer Fan des Bauhauses. Nicht, weil wir in diesem Jahr ein Jubiläum feiern, sondern weil mich die Einfachheit der Formen, die Kompaktheit des Designs einfach fasziniert. Vier Jahre ist es jetzt her, dass ich das Bauhaus für mich entdeckt habe. Ich war damals in Weimar zu Gast, im alten Bauhaus-Museum, und hatte mich sofort verguckt in die dort ausgestellten Alltagsgegenstände, die ich gerade wegen ihrer schlichten Gestaltung so beeindruckend fand.

Als ich vor drei Monaten erneut Weimar besuchte, war ich sehr gespannt auf das neue, im April dieses Jahres eröffnete Bauhaus-Museum. Und nach einem Rundgang ziemlich enttäuscht. Irgendwie fühlte ich mich als Besucher dort allein gelassen – konnte kein wirkliches Konzept erkennen, nichts, was mir das Bauhaus irgendwie nähergebracht hätte. Alles wirkte dort sehr elitär und abgehoben, sehr praxisfern. Und in Gesprächen erfuhr ich sehr schnell, dass viele andere Besucher genauso empfanden.

Die Sonderausstellung im Dok-Zentrum ist da zum Glück ganz anders. Sie macht ganz wunderbar praktisch erlebbar, welchen Einfluss das Bauhaus selbst auf normale Alltagsgegenstände in der DDR hatte. Was man so gar nicht vermutet hätte. Gehen Sie einfach mal hin – Sie werden überrascht sein.⇥Frank Groneberg