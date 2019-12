Annette Herold

Woltersdorf (MOZ) Zehn Zimmer! Soviel Platz hat wohl kein Besucher des Woltersdorfer Heimatmuseums. Aber in einen Raum unterm Dach der Alten Schule, in der das Museum untergebracht ist, passen alle Zimmer hinein. Genau genommen ist noch für andere Ausstellungsstücke Platz. Doch das Puppenhaus, gefertigt von einer Woltersdorf sehr verbundenen Frau, ist zweifellos das imposanteste.

In dessen Inneren herrscht reges Leben: Kinder spielen, Küchenarbeit ist zu erledigen, eine Dame mit Hut sitzt grübelnd in ihrem Zimmer im Obergeschoss, und ganz unten wird musiziert. Diese Szenen sind der Phantasie von Ursula Hanke, geborene Bendig, entsprungen, die in den 40ern und 50ern prägende Jugendjahre in Woltersdorf verlebte. Teile ihres Nachlasses vermachte die kinderlose, zuletzt viele Jahre in Westdeutschland lebende Frau der Woltersdorfer Kirchengemeinde, wie Pfarrer Matthias Trodler berichtet. Mit einer Auflage: viele Dinge sollten öffentlich ausgestellt werden, so dass viele Menschen Freude daran haben.

Platz fand sich beim Verschönerungsverein in der Alten Schule. Immer, wenn jemand mit in deren Obergeschoss kommt, sei das Erstaunen groß, berichtet Vereinschefin Gisela Schuldt. Neben einer komplett eingerichteten Stube aus dem 19. Jahrhundert, die ebenfalls aus Ursula Hankes Familie stammt, steht da das große selbstgebaute Puppenhaus. Die Kinder seien gar nicht so sehr davon begeistert, hat Pfarrer Trodler erfahren. "Sie können ja nicht damit spielen." Bei vielen Erwachsenen sei die Freude über das liebevoll ausgestattete Haus um so größer. Trodlers Schwiegermutter Sigrid Hecker war so angetan, dass sie es jetzt regelmäßig umdekoriert, mit Gegenständen, die ebenfalls von Erbauerin Hanke stammen. Im Moment lassen Adventskranz und Weihnachtsbaum erkennen, dass im Puppenhaus Vorfreude herrscht.

2017 ist Ursula Hanke gestorben. Nun steht ihr Puppenhaus in der alten Schule, wo sie als Mädchen selbst gelernt hat. Ihrer Lehrerin Eva Kiderley, einer von zwei Schwestern (von ihren Schülern hinter vorgehaltener Hand "die Kickeleier" genannt), hat sie in einer lebensgroßen Puppe ein Denkmal gesetzt, die ihrem Platz am Esstisch im Zimmer neben an hat. Pfarrer Trodler beschreibt sie als eine Frau, die Woltersdorf immer im Herzen hatte und die sich immer für Kinder engagiert hat.

Das Heimatmuseum ist am 28. Dezember wieder geöffnet. Wer vorher hinein möchte, kann sich bei Gisela Schuldt (0174 3804132) melden. Ab fünf Personen sind Führungen außerhalb der Öffnungszeiten möglich.