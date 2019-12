Wolfgang Balzer

Zachow Ein ungewöhnlicher Anblick an einem frostigen Morgen auf der Koppel bei Zachow. Ein kräftiger Storch stakste gemächlich zur Futtersuche über das Grünland. Können Störche in unseren Breiten den Winter überhaupt überstehen und warum ist er noch hier? Diese Fragen stellten besorgte Naturfreunde in der letzten Woche mehrfach an Claudia Jörg. Sie ist die Storchenbeauftragte des NABU im Osthavelland und hat den Zachower Adebar mehrfach beobachtet.

Störche könnten hierzulande den Winter durchaus überstehen, meinte sie. Es würden immer wieder einzelne solcher "Winterstörche" beobachtet. Störche sind robust und anpassungsfähig. Die Überwinterung ist von der Futtersituation abhängig und Futter gibt es auf den Zachower Koppeln und in den Gräben offensichtlich ausreichend. Mäuse, Regenwürmer und kleine Schnecken seien hier die Hauptfutterquelle. Claudia Jörg hat im Osthavelland keinen weiteren Storch beobachtet, der hier überwintert. Sie ist sich ziemlich sicher, dass es sich bei dem am Tremmener Golfplatz einige Male gesehenen um den gleichen handelt. Störche kennen ihre Umgebung und streichen in einem Umkreis von bis zu 30 Kilometern umher.

Übernachten würde der Storch entweder auf dem Zachower oder auf dem Tremmener Horst oder auch auf der Koppel, sagte sie. Übrigens sind die Störche relativ kälteresistent. Sie speichern die Wärme besser als die kleinen Singvögel. Wenn es genug Nahrung gibt, können die Vögel Minustemperaturen von 10-15 Grad und etwa zehn Tage ohne Nahrung durchaus überstehen.

Futterstellen für die hier überwinternden Störche einzurichten, sei nicht zu empfehlen, meinte Claudia Jörg. Die Tiere würden sich zu sehr an die Fütterungen gewöhnen und werden dann möglicherweise davon abhängig. Wenn die winterliche Situation hinsichtlich langanhaltender Kälte und Futterknappheit für den Zachower Winterstorch kritisch wird, sei der NABU darauf vorbereitet, betonte sie.

Störche folgen ab Anfang August ihrem Instinkt und fliegen in Richtung Afrika, teilweise sogar bis Südafrika. Dabei nutzen die osthavelländer Störche überwiegend Ostroute über die Türkei und Ägypten. Die große Koppel bei Zachow, auf der im Sommer die Mutterkühe mit ihrem Nachwuchs weiden, ist bei den Störchen ohnehin beliebt. So konnten dort im August nach einer langen Trockenperiode und dem Versickern des Oberflächenwassers nach mehrfachem Starkregen bis zu 15 Einzelstörche auf Futtersuche beobachtet werden - ein in unserer Region nicht allzu häufig anzutreffendes Naturschauspiel. Es waren offensichtlich Altstörche, die ihrem Nachwuchs die Futtersuche beibrachten.

Brandenburg ist überhaupt das storchenreichste Bundesland und auch im Osthavelland werden mehr als 80 Horste gezählt. So wurden in Brandenburg im vergangenen Jahr 1.181 Störche registriert, im gesamten Bundesgebiet waren es 3.651. Im Osthavelland wurden in diesem Jahr von 22 Horstpaaren insgesamt 51 Jungstörche aufgezogen. Ein Paar in Brädikow sorgte für vier flügge gewordene Jungstörche.Weitere zehn Horste waren zwar besetzt, die Paare blieben aber ohne Nachwuchs.