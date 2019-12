BRAWO

Brandenburg an der Havel Der Rotary Club Brandenburg/Havel und das Brandenburger Theater laden am Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr zum traditionellen Benefizkonzert zum neuen Jahr ein. Unter der musikalischen Leitung und Moderation des Spaniers José María Moreno und mit dem japanischen Bariton Tohru Iguchi geben die Brandenburger Symphoniker den Takt für das Jahr 2020 an. Karten sind ab 33 Euro unter 03381/511 111 zu haben. Mit dem Erlös des Benefizkonzerts wird der Rotary Club Brandenburg/Havel soziale Projekte in der Stadt Brandenburg an der Havel unterstützen.