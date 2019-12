Ralf-Rüdiger Targiel

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Der diesjährige Weihnachtsmarkt an unserem angestrahlten, mittelalterlichen Rathaus, der noch mit einer Weihnachtskirmes auf dem Brunnenplatz und am zweiten und dritten Advent mit dem besinnlichen Adventsmarkt in St. Marien verbunden war, ist gut gelungen.

Fast vergessen sind da die heftig kritisierten Märkte, die zu Beginn der 1990er Jahre hier stattfanden. Bei der Kritik hörte man damals immer wieder, wie viele Frankfurter sich an die vergangenen Weihnachtsmärkte mit ihren schönen, sich bewegenden Märchenfiguren erinnerten. Unsere heutige Fotografie, die noch durch weitere aus der im Stadtarchiv überlieferten Serie ergänzt wurden, stammt aus dem Jahr 1955, als die Zeit der Frankfurter Märchenweihnachtsmärkte begann. Fotografenmeister Walter Fricke, der am 4. oder 5. Dezember mehrmals den Weihnachtsmarkt besuchte, um mit seiner Reiseplattenkamera die Aufnahmen zu machen, fotografierte die Marktstände der HO und des Konsum in der Jüdenstraße (heute überbaut mit dem Experimentalbau auf dem Brunnenplatz).

1955 war der letzte Krieg mit seinen Folgen in Frankfurt noch allgegenwärtig. Und so war der Markt in jenem Jahr der 10. Friedensweihnachtsmarkt an Oder und Neiße, wie es auch an der Eingangspforte Jüdenstraße zu lesen war. Der Markt sollte aber nicht nur auf ein friedliches Weihnachtsfest einstimmen, sondern auch, wie es im Beschluss des Rates der Stadt für diesen unter großem Aufwand veranstalteten Weihnachtsmarkt heißt, "den ständig wachsenden Wohlstand … unserer Bevölkerung sichtbar vor Augen geführt werden, um somit die ständig wachsende Aufwärtsentwicklung zum Ausdruck zu bringen". Dazu galt es, ein reichhaltiges Angebot bereitzustellen – also auch "Mangelwaren", die es sonst in den Läden nicht täglich gab.

Halb Frankfurt war eingebunden

Im Rat der Stadt begann man schon im Sommer des Jahres über die Vorbereitung des Weihnachtsmarktes 1955 zu diskutieren. Im Oktober wurde es dann konkret. Inzwischen hatte man als Standort für den Weihnachtsmarkt den Platz vor und um das Rathaus festgelegt. Der Rat der Stadt beschloss jetzt, für die "straffe Lenkung und Leitung der Vorbereitungsarbeiten" ein wöchentlich tagendes Organisationsbüro unter Leitung von Fritz Malburg, erster Stellvertreter der Oberbürgermeisterin, zu bilden. In den fünf darunter gebildeten Arbeitsgruppen waren die wichtigsten, für den Markt benötigten Frankfurter Organisationen und Betriebe vertreten. Wenn auch die Leiter der Arbeitsgruppen gegenüber der Reichsbahn, der Dewag, der HO oder der IHK nicht "weisungsberechtigt" waren, so konnten sie viel einfacher als heute planen und ihre Forderungen durchsetzen. Die Partner machten selber Vorschläge, deren Durchsetzung – betrachtete man es ausschließlich unter ökonomischen Aspekten – unrentabel war. Es wurden bei der Marktvorbereitung so viele Partner einbezogen, dass es für uns heute den Anschein hat, als ob sich halb Frankfurt mit der Vorbereitung des Weihnachtsmarkes beschäftigte.

Anfang November waren die grundsätzlichen Dinge geregelt. Für den Weihnachtsmarkt bot sich die einst dichtbebaute, jetzt nach der Enttrümmerung leer stehende Fläche rund um das Rathaus an. Der Weihnachtsmarkt sollte vom 4. bis 24. Dezember auf der Fläche von der Ecke der (damals etwas anders als heute verlaufenden) Schmalzstraße/Karl-Marx-Straße bis zur Stadtwerkküche (heute unbebauter Platz am Museum Viadrina) sowie vom heutigen Brunnenplatz bis zur Ecke Bischof-/Große Oderstraße veranstaltet werden. Es sollte zwei mit Märchenbildern geschmückte Zugänge zum Markt geben: den Nebeneingang am Beginn der Schmalzstraße (heute überbaut mit Lichthaus/Optiker und Bäckerei) und den Haupteingang an der Jüdenstraße. Von dort aus sollte man auf den vor dem Rathaus stehenden beleuchteten und gleichfalls mit Märchenbildern geschmückten Weihnachtsbaum sehen. Rechts daneben (über den heutigen Brunnenplatz) war noch ein weiterer Weg geplant, der wegen den zwischen Tannen aufgestellten Märchenbilder als Märchenwaldweg bezeichnet wurde.

Auf der Jüden- und Schmalzstraße sollten Verkaufsstände aufgebaut werden. Bei der Verteilung der Standplätze gab es jedoch einen Eklat in der Arbeitsgruppe Handel und Versorgung. Während HO und Konsum links und rechts der Jüdenstraße ihre mit Märchenszenen bemalten Buden und Zelte aufstellen konnten, war für die "Privaten" die Schmalzgasse vorgesehen. Die privaten Händler fühlten sich "auf ein Nebengleis geschoben" und protestierten. Da aber die Verteilung schon "endgültig festgelegt war", verließen sie die Beratung mit der Bemerkung, "dass man nicht auf dem Weihnachtsmarkt erscheinen wolle".

Zwischen den Budenstraßen war ein großer Platz für "Volksbelustigung", eine große Eisbahn und eine GST-Schießbude geplant. Um den gesamten Marktplatz herum hatte es die Reichsbahn übernommen, eine Kindereisenbahn mit zwei Bahnhöfen, Signalen, Tunnel und 80 Meter gezeichnete bergige Landschaft aufzubauen. Für 20 Pfennig konnten Besucher vom Bahnhof Frankfurt (Oder) zum Bahnhof Frankfurt am Main fahren können. Auf dem Marktplatz selbst wurde ein etwa 500 Quadratmeter großes Zirkuszelt aufgebaut. In diesem von der HO-Gaststätte Ratskeller bewirtschafteten "Tropenzelt" – mit der Kulisse einer Wüstenlandschaft, Oase und Tropentieren – sollte es bei "musikalisch-kulturellen Programmen" reichlich zu essen und trinken geben.

Triumphzug für den Weihnachtsmann

Unmittelbar neben dem Zelt, vorbei an dem Tageslichtkino mit den täglichen Märchenfilmen, war die Rathaushalle für kulturelle Veranstaltungen sowie den Verkauf von preislich höheren Industriewaren als Weihnachtsmesse vorgesehen. Der ursprünglich in der Halle gedachte Südfrüchtestand wurde noch rechtzeitig an anderer Stelle geplant – befürchtete man sonst eine Blockade des Hallenausganges. Auf dem Platz vor dem heutigen Rathauseingang sollten die Kinder Roller für die geplanten Rollerrennen ausleihen können. Unweit davon war ein Straßenbahnwagen für den Verkauf von Getränken gedacht und auf der damaligen Freifläche westlich der Bibliothek versprach der VEB Kraftverkehr, einen Omnibus aufzustellen. Es war der "Märchenomnibus", in dem die Bibliothekarinnen dann täglich Märchen vorlasen.

Für die Werbung wurden neben dem Stadtfunk, der Dewag und der Zeitung Neuer Tag auch die Schulen einbezogen. Zeichenlehrer wurden angesprochen, die mit ihren Schülern eigene Werbeplakate fertigten. Als einen besonderen Höhepunkt plante man eine Weihnachtstombola mit attraktiven Hauptgewinnen – ein Motorroller Pitty im Wert von 2200 DM, ein Fernseher für 1300 DM und ein 1000 DM teures Moped.

Nicht nur Frankfurts Kinder, auch die Erwachsenen fieberten dem Beginn des Weihnachtsmarkes entgegen. Endlich war der 4. Dezember da. Um 14 Uhr traf "Kollege Strauß" – der eigens von der Stadt angestellte Weihnachtsmann – mit Gefolge auf dem Hauptbahnhof ein. Er wurde schon von hunderten Kindern mit ihren Eltern erwartet. Will man den Berichten glauben, war seine vom Reichsbahn-Blasorchester begleitete Fahrt bis zum Marktplatz ein Triumphzug: Während der Fahrt reichte er Äpfel und Nüsse aus dem Wagen. Straßenbahnen und Autos mussten warten, bis der Weihnachtsmann, an dessen Wagen die Kinder wie Trauben hingen, am Rathaus ankam. Alsdann durchschritten er und etliche Märchen- und Tierfiguren in seinem Gefolge die Eingangspforte Jüdenstraße, wo sie am Rathaus von der Oberbürgermeisterin Else Powolka (später Noack) begrüßt wurden. Damit war der Weihnachtsmarkt eröffnet.

Der folgende Veranstaltungsreigen begann mit dem Volkschor, der in der Rathaushalle Weihnachtslieder darbot. Im Freilichtkino lief der Film "Die Prinzessin und der Schweinehirt". In der Speisebaracke gab es einen "bunten Nachmittag" und im Märchenomnibus wurden erstmals Märchen für die Kleinen erzählt. Um 18 Uhr schließlich begannen sechs Musiker des Reichsbahn-Blasorchesters vom Archivbalkon (das Stadtarchiv befand sich damals im Haus der Bezirksbibliothek) mit dem "Turmblasen". Auf dem Markt spielte der Stadtfunk zuvor vom Chor des Kleist-Theaters und dem Volkschor eingespielte Weihnachtslieder. Nur das "Tropenzelt" enttäuschte. Es war noch nicht fertig. Am ersten Tag des Weihnachtsmarktes gab es dort noch nichts zu trinken, die Waren wurden erst noch ausgepackt.

Bis zum Ende des Weihnachtsmarktes fanden mehr als 70 Veranstaltungen statt. Besonders gut besucht waren die Auto- und Rollerrennen. Immer wieder gab es Konzerte und Tanzaufführungen, unter anderem mit dem Orchester der Bezirksbehörde der Volkspolizei, dem Gemischten Chor Lossow und dem Männerchor sowie dem Blasorchester der Reichsbahn.

Motorroller am vorletzten Tag verlost

Wenn auch der Schnee ausblieb und der andauernde Regen die unbefestigten Plätze schwer passierbar werden ließ, dürfte dieser Weihnachtsmarkt bei den Frankfurtern guten Anklang gefunden haben. Im Januar des nächsten Jahres wurde der Markt kritisch ausgewertet. Er war, wie erwartet, ein "Zuschussgeschäft", deren Verlust aus der "Haushaltsreserve" beglichen wurde. Selbst die Tombola brachte nicht den erhofften Gewinn, da nur die Hälfte der 60 000 Lose verkauft – und zum Ärger der Arbeitsgruppe Finanzen noch am vorletzten Tag der Motorroller gezogen wurde. Auch hatte sich gezeigt, dass der Weihnachtsmarkt zu ausgedehnt war, weshalb spätere Märkte auf einer kleineren Fläche stattfanden. Bewährtes wurde 1956 erneut geplant. Verbesserungswürdiges wurde verändert. Neben der Sorge um mehr "Fahrgeschäfte" sollten die 1955 als noch zu klein kritisierten Märchenbilder im Jahr darauf noch größer und prächtiger ausgeführt werden.