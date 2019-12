Sportliche undberufliche Entwicklung

Yannick Schindel spielt im dritten Jahr für den Drittligisten Oranienburger HC.

Zum Handball fand er als 15-Jähriger. "Bis dahin habe ich Fußball gespielt. Ich habe es sogar in die Hessen-Auswahl geschafft, allerdings als Torwart."

Beim TV Aßlar fing Schindel mit dem Handball an. "Das war in der untersten Jugendliga. Schlechter ging es nicht, man konnte nicht absteigen."

Schon ein Jahr später erfolgte der Wechsel zur HSG Wetzlar. "Der Sprung in die zweithöchste Junioren-Spielklasse war ein bisschen zu hoch. Ich habe das erste Jahr in der B-Jugend fast komplett auf der Bank verbracht, spielte etwa 15 Minuten. Aber ich habe viel trainiert." Nach dem Abstieg in die 3. Liga gab es mehr Spielpraxis. "Wir haben alles gewonnen."

Mit der A-Jugend standen Spiele in der Bundesliga an. "Ich habe viel an meinem Körper gemacht und hatte auch das Spielrecht für die Oberliga-Mannschaft der Männer." Im letzten Jugendjahr durfte Schindel in der Ersten der HSG mittrainieren und rutschte in der Saison danach in den erweiterten Kader des Erstligisten.

Gegen den THW Kiel durfte der damalige Youngster ebenso ran wie in einigen DHB-Pokal-Spielen. "Ansonsten habe ich Zweite gespielt."

Nach der Schule verschlug es Schindel nach Potsdam. Schon in frühester Jugend hatte er ein Praktikum in einem Fitnessstudio gemacht. "Schon als 16-Jähriger machte ich erste Zertifizierungen. Da ich eine Wirtschaftsschule besuchte, konnte in auch in den Bereich Rechnungswesen schon reinschuppern."

An der Sporthochschule Köln sorgte ein "Tag der offenen Tür" endgültig dafür, dass er seine Zukunft im Sport sah. "Das hat mich fasziniert."

In Potsdam studierte er Sportwissenschaft und spielte für den Drittligisten 1. VfL Potsdam. Das Zweitspielrecht hatte für eine Saison Grün-Weiß Werder. Nach zwei kompletten Spielzeiten in der Landeshauptstadt spielte Schindel ein Jahr für Werder und wechselte dann im Sommer 2017 zum Oranienburger HC.

Während des Studiums arbeitete der Kreisläufer praxisnah, "direkt am Olympiastützpunkt". Die Arbeit mit Profiathleten und Jugendlichen habe ihm viel Input verschafft, "was meinen Horizont unglaublich erweitert hat".

Mit dem Wechsel zum OHC musste Schindel den Olympiastützpunkt verlassen. Als Leiter eines kommerziellen Studios wurde er nicht glücklich. "Ich habe gemerkt, dass ich das nicht will."

Als Personal Trainer hat Yannick Schindel sein Glück gefunden. ⇥sz