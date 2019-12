René Wernitz

Havelland (MOZ) Wo ein wärmendes Feuer im Winter brennt, da versammeln sich die Menschen gern. Wo Weihnachtsbäume verheizt werden, da knistert es heftig. Und je mehr ausrangierte Exemplare die Leute zur Verfügung stellen, um so höher schlagen die Flammen.

Bekannt und beliebt ist die Aktion der Freiwilligen Feuerwehr in Premnitz. Sie lädt am 11. Januar, 17.00 Uhr, an den See im Ort ein. Eine Stunde zuvor wird das Feuer in Ferchesar, Parkplatz an der Seespitze, entfacht. Eine Woche später, am 18. Januar ab 17.00 Uhr, sorgt die Feuerwehr in Garlitz für Wärme, eine Stunde später auch die Kameraden in Nennhausen (Dorf).