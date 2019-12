Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Im neuen Jahr soll die Fußgängerbrücke, die als Bahngleisüberführung an der Steinstraße/Passower Chaussee besteht, abgerissen werden. Die Stadt Schwedt hat die Bauarbeiten jetzt ausgeschrieben. Bei dieser Brücke handelt es sich um eine Stahlkonstruktion mit einer Gesamtlänge von 87 Metern. Die Brücke besteht aus drei Treppen, ist in schlechtem Zustand und hat längst ausgedient. Einst war sie oft genutzte Verbindung für Einwohner, die im Gewerbegebiet Breite Allee und der Wohnsiedlung zu tun hatten oder von dort zur Stadt hinüber wollten. Abgerissen werden Brückenträger, Geländer und Stahlstützen, außerdem zwölf Betonfundamente. Die Bauarbeiten sollen am 2. März 2020 beginnen und am 31. März fertig sein. Danach entsteht bis Mitte Mai ein fußläufiger Bahnübergang als Verbindungsweg zwischen Steinstraße und Passower Chaussee.