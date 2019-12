Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die kommende Saison am Finowkanal ist nicht in Gefahr. Das hat Verwaltungsdezernent Maik Berendt bei der Vorstellung des Doppelhaushaltes für 2020/2021 betont. Denn über die für den Schleusenbetrieb erforderlichen Auszahlungen an die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal (KAG) könne die Stadtverordnetenversammlung schließlich auf ihrer Sitzung im Februar und damit immer noch fristgerecht entscheiden. Mit dem Sperrvermerk hat sich die Eberswalder Rathausspitze ein Ansinnen der Stadtfraktion Der Linken zu eigen gemacht.

Von den Linken war in der Etatdebatte eine Vereinbarung der KAG mit dem Europäischen Regionalen Förderverein grundsätzlich kritisiert worden, die vom Dezember 2017 stammt und das Schleusenregime regelt. Der Vertrag sei weder dem Parlament noch dem Hauptausschuss vorgelegt worden, obwohl dies wegen seines finanziellen Umfanges erforderlich gewesen wäre. Überdies wäre der Einkauf einer Dienstleistung dieser Größenordnung ausschreibungspflichtig gewesen, hatten die Linken betont.

In der Debatte hatte Bürgermeister Friedhelm Boginski noch erklärt, dass die Vereinbarung vom städtischen Rechtsamt und von der Kommunalaufsicht des Kreises Barnim geprüft und gebilligt worden sei.

Was mit dem Sperrvermerk für einen Monat erreicht und wie das Problem im Januar gelöst werden soll, ist offen. Die Saison am Kanal soll am 24. April beginnen.