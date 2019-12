Uwe Spranger

Hoppegarten, Himmelpfort (MOZ) Bei der Abschlussparty in der Weihnachtspostfiliale der Deutschen Post in Himmelpfort (Oberhavel) durfte in diesem Jahr auch ein Junge aus dem Hoppegartener Ortsteil Waldesruh dabei sein. Florian Klose gehörte zu den zehn Mädchen und Jungen aus Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, die die schönsten Wunschzettel eingesandt hatten und dafür eingeladen und prämiert wurden. Der Sechsjährige hatte aus bunter Pappe einen Weihnachtsmann mit einem Wattebart gebastelt und mit goldenen Sternchen verziert. "Wir haben das zweite Mal nach Himmelpfort geschrieben, nachdem wir von Bekannten von der Aktion erfahren hatten", berichtet Mutter Maureen Klose.

Für den Sohn sei die Einladung genau richtig gekommen. "Er glaubt noch fest an den Weihnachtsmann und zu Hause kommt seit zwei Jahren auch einer", erzählte sie. Florian wünschte sich unter anderem einen Monsterjam-Truck, einen T-Rex und neue Vorlesebücher. Und "es sieht gut aus", dass dies in Erfüllung geht, verriet die Mutter. Er habe sich sehr gefreut, dass er schon in Himmelpfort ein Geschenk bekommen habe, einen weißen Plüsch-Eisbären wie alle Eingeladenen. Neben dem Postamt habe man sich noch die Weihnachtsstube und den Ort angeschaut. "Wir kannten ihn vorher nicht. Er ist hübsch und beschaulich", beschreibt sie. Insgesamt sei der Tag "ein einmaliges Erlebnis" für den Sohn gewesen.

Mehr als 260 000 Wunschzettel waren seit Mitte November in der Weihnachtspostfiliale eingetroffen, darunter rund 13 600 Briefe aus dem Ausland, aus 64 Ländern, die meisten aus Taiwan, Polen und China. Der Brief mit der weitesten Reise kam aus Neuseeland.

Von den Eingeladenen hatte Arthur aus Potsdam ein Bild von sich und dem Weihnachtsmann am Weihnachtsbaum gemalt und wünschte sich eine Eisenbahn-Werkstatt und eine -Waschanlage. Anika aus Oranienburg hatte für sich und ihren kleinen Bruder einen Weihnachtsbaum aus roten und weißen Plüschkugeln gebastelt und einen Baum gemalt, Melinda aus Heidesee ein Einhorn. Marie aus Eberswalde hatte ihren Wunschzettel mit weißen Sternchen und einem Engel verziert. Sie wünscht sich einen Lego-Bausatz und das Lied des Winddrachens. Mia Melina aus Marienwerder hat sich selbst, den Weihnachtsmann und Geschenke am Weihnachtsbaum gemalt. Timur aus Berlin hatte den Weihnachtsmann auf seinem Rentier-Schlitten voller Geschenke gezeichnet,·Leonie aus Neubrandenburg ihren Wunschzettel mit Glitzersternen und Watte verziert. Sie wünschte sich ein Buch, eine Baby-Puppe und ein Maus-Kuscheltier. Den mit 21 Metern längsten Wunschzettel haben Kita-Kinder aus Hohen Neuendorf gebastelt – mit Wünschen von insgesamt 64 Kindern.

Klassisches Spielzeug wie Puppen, Feuerwehr- und Polizeiautos oder Bausteine führen die Wunsch-Hitliste jüngerer Kinder an, die Älteren wünschen sich oft Smartphones und Tablet-Computer. Auch Herzenswünsche wie Frieden auf der Welt oder Gesundheit für die Familie trafen beim Weihnachtsmann ein.