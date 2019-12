Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Beim Turn- und Kampfsportverein (TKV) Ruppin war kurz vor Weihnachten noch einmal höchste Konzentration gefragt. In der Abteilung Jiu Jitsu standen Kyu-Prüfungen an, sowohl im Senioren- als auch im Juniorenbereich. Die Trainer Roger Schippers (6. Kyu JJ) und Dietmar Pahl schauten bei den Prüfungen in der Halle der Karl-Liebknecht-Schule genau hin. "Es mussten Techniken der Selbstverteidigung wie die Handgelenk- oder Würgebefreiung gezeigt werden", erklärte Schippers. Während die Senioren dafür ein halbes Jahr lang fleißig trainiert hatten, waren es bei den Junioren gar acht Monate. "In den letzten vier Wochen vor den Prüfungen haben die Kinder und Jugendlichen gar zweimal in der Woche geübt und sich hoch engagiert gezeigt", lobte Trainer Schippers. Der verdiente Lohn: Alle haben die Prüfungen für den gelben beziehungsweise beigen Gürtel bestanden. Schippers: "Die Fortschritte waren deutlich zu sehen."

Insgesamt umfasst der Nachwuchsbereich bei der Abteilung Jiu Jitsu beim TKV 15 Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 16 Jahren. "Da sind wir schon sehr gut aufgestellt und auch ausgelastet", so Schippers. Im Seniorenbereich sehe das anders aus. "Da würden wir uns über Zuwachs freuen." Interessierten können stets ungezwungen an den Trainingstagen (Montag ab 18 Uhr und Donnerstag ab 19 Uhr) im Dojo, sprich der Schinkel-Halle, vorbeischauen. Vorab dient die Homepage des TKV unter www.tkv-ruppin.de als Infoquelle. "Gerne kann man telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen", so Schippers, der als Abteilungsleiter als Ansprechpartner zur Verfügung steht.