Franziska Schober

Brandenburg Das Archäologische Museum des Landes Brandenburg richtete auch im Jahr 2019 eine große Bandbreite an Veranstaltungen aus. Kinder, Erwachsene und Familien waren angesprochen, sowohl aus privatem oder beruflichem Interesse, an diversen Angeboten teilzunehmen und mitzumachen.

Einer sehr hohen Besucherzahl erfreuten sich etwa die Sonderausstellung "CATS von Säbelzahnkatzen und Stubentigern", sowie die bekannten Großveranstaltungen Archäovent, Archäotechnica und der Regionalmarkt im September. Letzterer sogar mit einem Besucherrekord von über 6200 Gästen, die regional gehandelte Waren im Pauli Kloster erwerben konnten.

Das Erlebnisevent für Kinder, das Archäovent, fand am heißesten Juniwochenende des Jahres statt und musste aufgrund der Hitze sogar vorzeitig beendet werden. Auf der Archäotechnica wurde altes Handwerk der Menschen in einer mittelalterlichen Stadt einem breiten Fachpublikum präsentiert. Auf ein wahres Novum dieser beiden Veranstaltungen dürfen sich die Brandenburger nun 2020 freuen, den die beiden Veranstaltungen zu einem Gesamterlebnis miteinander kombiniert, sodass die Archäotechnica im Juli 2020 auch für Familien ein lohnenswertes Ziel zum Erlernen mittelalterlicher Handwerkstechniken ist.

Doch auch Sonderausstellungen, die das Landesmuseum bereits verlassen haben, waren 2019 erfolgreich. Beispielsweise die Ausstellung "Schwimmendes Holz", eine bildliche Dokumentation der Herstellung des Einbaums, welcher in Berlin zu Wasser gelassen wurde. Aber auch die Präsentation originaler Fundstücke des Pauliklosters zur Ausstellung "Innovation und Tradition – Hinrich Brunsberg und die spätgotische Backsteinarchitektur in Pommern und der Stadt Brandenburg" war eines der Highlights des Jahres. Neben vier Wanderausstellungen erfreute sich zudem die Fachtagung "Focus" eines breiten interessierten Spezialpublikums und lieferte Informationen und Diskussionsstoff rund um Depotplanung und Sammlungsmanagement.

Eine Verschnaufpause gönnen sich die Mitarbeiter des Archäologischen Landesmuseum trotz aller Erfolge jedoch nicht: Auch für das Jahr 2020 sind bereits zwei Sonderausstellungen in Planung. Ab Juni wird die historische Bedeutung der Kulturpflanze Lein in der Ausstellung "Lein(en)los!" ergründet und ab Oktober 2020 können Besucher die Archäologie des NS-Zwangslager in der Ausstellung "Ausgeschlossen" nachvollziehen. Natürlich wird auch das Fachpublikum erneut zur Focus Messe eingeladen, welche Themen wie Kulturtourismus, Besuchermanagement und Marketing für Museen betrachten wird.

Auch kleinere Führungen und Workshops zu kulturhistorischen Themenschwerpunkten wurden für Erwachsene als auch Schulgruppen regelmäßig angeboten und werden im nächsten Jahr weitergeführt. So können Lehrer auch in 2020 erneut Aktivführungen buchen, Schüler in Ferienworkshops verschiedenste mittelalterliche Werkzeuge herstellen und kulturhistorisch Interessierte an den regelmäßigen Führungen und Abendvorträgen teilnehmen. Dabei wird die traditionelle Sonntagsführung auf den jeweils ersten Dienstag im Monat verlegt und behandelt weiterhin archäologische Themenschwerpunkte. Alle weiteren Termine können der Webseite entnommen werden.

Ein Highlight mit spannendem Programm wird auch auf den Europäischen Tagen der Archäologie vom 19.-21. Juni geboten. Weiterhin tagt Exar im Landesmuseum mit der Zielsetzung Erkenntnisse der Experimentellen Archäologie auch einem breiten nicht-wissenschaftlichem Publikum näher zu bringen.