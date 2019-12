Bernhardt Rengert

Brandenburg Guiseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957) entstammt selbst einem uralten, sizilianischen Adelsgeschlecht, das den "Gattopardo" im Wappen führt. "Il Gattopardo", heißt denn auch sein erster und einziger Roman, den der Italiener 1954 in kürzester Zeit niederschrieb. Doch erst kurz nach seinem Tod fand sich ein Verleger. Dann jedoch ging es schnell. Als "Der Leopard" – was nicht ganz sauber übersetzt ist, denn im italienischen steht "Gattopardo" auch für den Serval – erlangt das Buch Berühmtheit und wird bald in zahlreiche Sprachen übersetzt. Heute gehört der Roman zu den großen Klassikern der Weltliteratur. Sechzig Jahre nach seiner Erstveröffentlichung liegt er jetzt in einer deutschen Neuübersetzung von Burkhard Kroeber vor - als Buch und, gelesen vom Schauspieler Thomas Loibl, auch als ungekürzte Hörbuchfassung, die vom Bayerischen Rundfunk in München produziert wurde. Der Titel ist geblieben, schon der Wiedererkennung wegen. Als "Der Leopard" ist der Roman hierzulande schließlich schon seit seiner Erstübersetzung 1959 – und damit sogar noch vor der berühmten Visconti-Verfilmung mit Burt Lancaster, Alain Delon und Claudia Cardinale in den Hauptrollen – eingeführt. Die Geschichte ist geblieben. Giuseppe Tomasi, als Herzog von Palma und Fürst von Lampedusa war selbst ein Vertreter des italienischen Hochadels und eher Geschichtspessimist, der zu Lebenszeiten nur als Literaturkritiker hervortrat. Inspiriert von der eigenen Familiengeschichte ist sein sanft erzählter Roman ein Werk voller ironischer Melancholie, das den Niedergang des sizilianischen Adelsgeschlechts um Don Fabrizio, des Fürsten von Salina, thematisiert. Ohne leibliche Erben und in den Wirren der Einigung Italiens um die Mitte des 19. Jahrhunderts sind die Salinas und ihr feudales Lebensverständnis zum Untergang verdammt. Die arrangierte Ehe von Don Fabrizios Ziehsohn Tancredi mit einer Bürgerlichen, wird daran nichts ändern. Selbst Tancredis Maxime: "Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, muss sich alles ändern", wird sich auf der Suche nach dem dauerhaftem Glück als untauglich erweisen. Ganz im Gegensatz zu Tomasis lebensklugem Roman, der lesenswert geblieben ist.

Hörbuch; Guiseppe Tomasi di Lampedusa: Der Leopard, gelesen von Thomas Loibl, 8 CDs (ca. 575 min), Osterwold audio Hamburg 2019, ISBN 978-3-86952-429-0, 24,-€.