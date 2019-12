Juliane Keiner

Mittelmark (moz) Im gesamten Landkreis geht im Januar das neue Semester der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark los. Nach den Weihnachtsferien beginnen unter anderem Sprachkurse 13 verschiedener Sprachen (neben Deutsch, Englisch zum Beispiel auch Spanisch und Italienisch) sowie verschiedene Fitness- und Bewegungsangebote. "Weihnachtspfunde" können so schnell wieder purzeln.

Online kann auf www.kvhs-pm.de ab sofort geschaut werden. Anmeldungen sind rund um die Uhr im Web möglich. Das gedruckte Programmheft liegt ab Mitte Januar an Auslageplätzen und den Geschäftsstellen in Bad Belzig und dem Umland aus. Anmeldungen werden auch unter der Telefonnummer 033841/45430 entgegen genommen. Nicolle Wundrich, pädagogische Mitarbeiterin der KVHS, steht für Nachfragen und Anregungen zur Verfügung. "Das Team der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark wünscht Ihnen fröhliche Weihnachten, einen guten Rutsch und vor allem ein gesundes und zufriedenes Jahr 2020", so Nicolle Wundrich.