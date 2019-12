OGA

Nassenheide Ein Feuerteufel hat am Abend des 25. Dezembers in einem Wald bei Nassenheide eine Holzmiete von 70 Metern Länge und zwei Metern Breite angesteckt. Die Feuerwehr löschte den Brand am ersten Weihnachtsfeiertag. Da aufgrund der Witterung derzeit von Brandstiftung ausgegangen werden muss, wurde eine Strafanzeige aufgenommen, teilte die Polizei Donnerstag mit. Eine Fahndung verlief erfolglos. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.