Gregor Wenzel, Frank Mierow

Frankfurt Vereine aus mehreren Bundesländern waren beim 27. Weihnachts-Turnier in Königs Wusterhausen dabei. Die jungen Sportler konnten zum Jahresabschluss noch einmal ihren Leistungsstand überprüfen und um Medaillen und Schoko-Weihnachtsmänner kämpfen. Dabei waren die Frankfurter Nachwuchs-Judoka sehr erfolgreich: Der Polizeisportverein erkämpfte 17 Medaillen, der Judo-Club 90 konnte acht Medaillen mit an die Oder bringen.

Der JC 90 war krankheitsbedingt etwas dezimiert und konnte nur ein achtköpfiges Team stellen. Besonders für Oskar Kerkin war es eine spannende Erfahrung, war es doch sein erster offizieller Wettkampf außerhalb seiner Heimatstadt. Doch Aufregung war ihm kaum anzumerken. Trotz langer Wartezeit ging er hochkonzentriert in seine Kämpfe und rief sein Technikrepertoire ab. Seine ersten beiden Duelle entschied er souverän für sich. Eine technische Unsauberkeit ließ Oskar zwar im dritten Kampf das Nachsehen haben, doch mit einem weiteren Sieg im Anschluss ließ er sich Silber nicht mehr nehmen.

Mit Emil Kleist, Niklas Hannecke und Lukas Otter wurde das Silber-Quartett für den JC 90 vervollständigt. Alle drei Kämpfer traten mutig auf die Matte, griffen beherzt und erfolgreich an. An Mika Schütze und Anny Schmidt führte an diesem Tag kein Weg vorbei. Besonders Mika zeigte, dass er im Techniktraining aufgepasst hatte. Im Finale lag er bereits mit einem halben Punkt gegen einen starken und höhergraduierten Berliner zurück und lag anschließend sogar in einer Festhalte. Doch technisch sauber drehte er seinen Gegner, hielt ihn direkt selbst fest und gewann so den Kampf.

Auch Anny hatte ein hartes Los, denn sie musste gegen zwei Jungs antreten. Mit Mut und Ehrgeiz setzte sie sich durch. Die guten Ergebnisse wurden mit den zwei Bronzemedaillen von Nele Budow und Berenice Fink abgerundet. Auch sie mussten gegen Jungs antreten, sicherten sich aber mit tollen Eindrehtechniken ihre Medaillen.

Viermal Gold für die U 11 des PSV

Beim PSV machten die jüngsten Kämpfer Kaya Susnja und Lenny Gebele den Anfang. Beide konnten ihre drei Kämpfe mit schönen Hüft- und Schulterwürfen gewinnen. In der U 8 erkämpften Amadeus Lück und Max Schwenk den zweiten Platz. In der U 9 holten die drei PSV-Judoka einen kompletten Medaillensatz: Joyce Henk konnte erneut eine Goldmedaille gewinnen. Rang 2 erkämpfte Louis Grund, der lediglich im Finale unterlag, Erik Neuendorf wurde Dritter.

Danach zeigte die Altersklasse U 11 ihr Können. Zoe Pelzer wurde zum Ende dieses Jahres immer besser und erkämpfte sich erneut Gold. Sophia Berg wurde in dieser Altersklasse Zweite. Die männliche U 11 setze noch einen drauf und erkämpfte drei Goldmedaillen. Den Anfang machte Finley Kemmel, der wieder einige Zitterkämpfe hinlegte, doch am Ende reichte es für den ersten Platz. Sehr souverän kämpfte Lenny Schultka, der seine drei Gegner vor der Zeit mit Hüftwürfen im Stand besiegen konnte. Schwergewicht Ian Lahn war wieder die Zuverlässigkeit in Person und holte drei Siege. Phil Oberländer erkämpfte in dieser Gewichtsklasse einen guten dritten Platz. Endlich zeigte auch Rubin Wittsack sein technisches Vermögen, besiegte seine Vorrundengegner mit verschiedenen Wurftechniken und erkämpfte die Silbermedaille.

Noch ein Medaillensatz

Den Abschluss machte dieU 13, und auch hier gab es einen kompletten Medaillensatz. Marie Wilken konnte ihre guten Trainingsleistungen bestätigen und erkämpfte die Goldmedaille. Lindsay Koar überzeugte in der Vorrunde und verlor lediglich im Finale gegen ihre Gegnerin aus Berlin. Joel Korthals rundete mit einem weiteren dritten das sehr gute Ergebnis der PSV-Kämpfer ab./