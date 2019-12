Der FC 98 triumphierte beim eigenen Weihnachtsturnier. "Gerade nach der langen Hinrunde, in der wir nicht so viele Erfolge hatten, ist es toll, mal ein paar Tore geschossen und Siege eingefahren zu haben", sagt Routinier Emanuel Schaumburg. © Foto: Karsten Schirmer

Stefan Zwahr

Hennigsdorf (MOZ) Auf den Zuschauerrängen waren im Gegensatz zu vielen Vorjahren einige Plätze frei. Die altehrwürdige Hennigsdorfer Stadtsporthalle bebte dennoch, als der gastgebende FC 98 im letzten und entscheidenden Turnierspiel in Führung ging – und diese zu einem umjubelten 3:0 gegen den Oranienburger FC Eintracht ausbaute. "Wir sind alle Hennigsdorfer Jungs", schallte es durch die Arena. "Die Stimmung war einfach klasse", freute sich Vereinspräsidentin Ramona Hinz.

Mit ihrer Organisationscrew hatte sie aus der Not eine Tugend gemacht: Da nur vier Mannschaften für den Kick in den Vormittagsstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages begeistert werden konnten, wurde in einer Doppelrunde im Modus "Jeder gegen jeden" gespielt. Hinz: "Die Resonanz zum Modus war so, dass man es wieder spielen könnte. Darauf können wir aufbauen." Zunächst sah es nach einer klaren Sache für den Brandenburgligisten aus der Kreisstadt aus, der in zwei Spielen gleich mal zwölf Tore schoss und sich über den Patzer des Gastgebers gegen die Reserve von Grün-Weiß Brieselang freuen konnte. "Wir hatten am Anfang ein paar Probleme, um ins Turnier zu kommen", räumte Toni Dietrich ein. "Dann haben wir beide Spiele gegen Oranienburg und das Turnier gewonnen. Das ist Weihnachten", jubelte das Hennigsdorfer Urgestein. Mit dem Sieg über den OFC habe man an Vertrauen gewonnen, bemerkte Sascha Mett. "Und durch die Fans kam schnell Stimmung rüber."

Die Zuschauer sahen ein spannendes Turnier – und honorierten die gelungenen Aktionen des FC Marwitz mit Szenenapplaus. Das Team aus der 2. Kreisklasse verkaufte sich teuer und schnupperte im ersten Vergleich mit Brieselang an einer Überraschung. Auch vom Hennigsdorfer Trainer Daniel Heilmann gab es Lob für den Außenseiter – und für die Macher sowieso. "Die Organisation war top. Auch an die WGH (die Wohnungsgenossenschaft ist Hauptsponsor des Turniers; Anm.d.Red.) einen herzlichen Dank. Viele von uns sind in deren Häusern aufgewachsen." Glücklich machte "Heili" auch der sportliche Verlauf: "In unserer Situation ist jedes Erfolgserlebnis überragend. Es war wichtig für uns, für die Seele und die Zuschauer."

Geht nun sogar was beim Oberhavel-Hallenmasters in Oranienburg? "Wir sollten nicht träumen. Da geht es ernster zur Sache", sagt Emanuel Schaumburg.

Oranienburg - Brieselang5:0

Hennigsdorf - Marwitz2:0

Marwitz - Oranienburg0:7

Brieselang - Hennigsdorf2:1

Marwitz - Brieselang2:5

Oranienburg - Hennigsdorf0:3

Brieselang - Oranienburg1:3

Marwitz - Hennigsdorf2:8

Oranienburg - Marwitz6:0

Hennigsdorf - Brieselang1:1

Brieselang - Marwitz9:2

Hennigsdorf - Oranienburg3:0

Endstand:

1. FC 98 Hennigsdorf 6 18:5 13

2. Oranienburger FC Eintracht 6 21:7 12

3. Grün-Weiß Brieselang 6 18:14 10

4. FC Marwitz 6 6:37 0

Bester Torwart

Steven Vent (FC Marwitz)

Bester Torschütze

Daniel Schulz (Brieselang)11