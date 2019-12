Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Auch in Oranienburg feiern die Mitglieder der jüdischen Gemeinde Oberhavels vom 22. bis zum 30. Dezember ihr Lichterfest ­ – Chanukka.

In diesem Jahr wurde unweit der Oranienburger Stadtbibliothek an der dortigen Chanukkia, dem achtarmigen Leuchter, öffentlich das fünfte Licht entzündet (siehe Infokasten). Zu dem fröhlichen Fest mit Tanz. Musik, Glühwein und Chanukka-Pfannkuchen waren auch Jung und Alt aus Oranienburg eingeladen. Denn das Fest ist vor allem für die Familien da.

Rund 60 Teilnehmer aus nah und fern waren gekommen, da­runter auch etwa zehn Kinder, wie die vierjährige Luna aus Oranienburg. Als ihre Mutter Livia Breitag ihr von dem Lichterfest erzählte, "ist sie neugierig geworden", sagte sie. Allerdings mussten alle eine halbe Stunde in der Kälte warten, bis auch der Ehrengast, Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, eintraf.

Auch die ehemalige Bibliotheksleiterin Katharina Bölke war zum Lichterfest gekommen. "Mich interessiert der kulturelle Hintergrund", sagte sie am Donnerstagabend. Außerdem wolle sie "wie immer wieder" ein Zeichen gegen den Antisemitismus setzen. Bölke: "Es hört nicht auf." In gut 50 Metern Entfernung stand ein Polizeiwagen und zwei Beamte waren zu sehen, die eigens zum Schutz für die jüdische Feier abgestellt wurden. Antje Wendt aus Wensickendorf war eigens nach Oranienburg gekommen. "Als Christin ist mir das jüdische Fest genauso nah", sagte sie. Wie Katharina Bölke empfindet sie die Anwesenheit der Polizei vor Ort als "schrecklich". Doch der Anschlag von Halle ist noch in allen Köpfen. Die Attacke am 9. Oktober mit zwei Todesopfern hatte deutlich gezeigt, wie groß die Gefahr durch gewaltbereite Antisemiten und Rechtsextremisten auch in Deutschland ist.

Chanukka ist eigentlich ein häusliches Fest. Da versammeln sich an den Chanukka-Abenden die Familien mit Freunden, auch Gemeindefeiern sind üblich. Dabei werden vor allem in Öl gebackene Speisen und weitere Spezialitäten der jüdischen Küche gegessen. Nach dem Anzünden der Lichter werden Chanukkalieder gesungen.

Genauso war es dann auch in Oranienburg. Als das fünfte Licht angezündet worden war, wurde die Musik eingestellt, Glühwein ausgeschenkt und Süßes verteilt. Gegenüber auf dem Oranienburger Schlossplatz leuchtete der große Weihnachtsbaum und auch Weihnachtsgans Auguste grüßte leuchtend herüber. Nicht immer fällt Chanukka und Weihnachten zusammen, doch beiden Festen ist es gleich, dass Lichter angezündet werden, wenn es draußen kalt und dunkel ist.