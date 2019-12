Ulm (swp) Aus Amerika kommt ja bekanntlich nicht nur Gutes. Aber die dort üblichen Sammel­klagen helfen seit neuestem auch hierzulande Kunden, einfacher zu ihrem Recht zu kommen – selbst wenn sich die deutsche Musterfeststellungsklage von dem US-Pendant unterscheidet. Der in den USA übliche Vergleich bei einer Sammelklage wäre zu begrüßen.

Ein Großteil der Rechtskosten von mehr als 30 Milliarden Euro bei VW fließt in internationale Verfahren. Deutsche Kunden blicken oft neidisch in die USA, nach Kanada oder Australien, wo Kunden großzügig entschädigt werden. In Deutschland gibt es dagegen einen Flickenteppich von Urteilen und Einschätzungen einzelner Gerichte. VW meldet zum Jahreswechsel bundesweit rund 60 000 anhängige Klagen und 50 000 Urteile. Die Konzerne wollen von den Ansprüchen ihrer Kunden wenig bis nichts wissen und spielen auf Zeit. Selbst nach einem Musterfeststellungsurteil müssen Verbraucher ihre Rechte noch individuell einklagen.

Damit muss Schluss sein. Deutsche Kunden dürfen keine Verbraucher zweiter Klasse sein. Für Gerichte, Verbraucher, Politiker und die Unternehmen wäre ein fairer Vergleich eine Hilfe. Schließlich haben alle besseres zu tun, als sich jahrelang vor Gericht zu streiten – vor allem die Autobauer selbst haben derzeit andere Sorgen.