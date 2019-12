Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) Geld von der Gemeinde Fehrbellin zu bekommen – darauf setzt der Unternehmer Arnd Heymann offenbar. Nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder Gewinn aus dem Dampferanlegesteg in Wustrau schlagen wollte, den er seiner Meinung nach rechtmäßig erworben hat (wir berichteten), ist das anscheinend der neueste Plan.

Verworrene Historie

Heymann hatte die Holzkonstruktion 2017 aus der Insolvenzmasse der SSG Gmbh gekauft, der unter anderem das Seeschlösschen in Wustrau gehörte. Doch das Landgericht Neuruppin war Mitte des Jahres zu der Erkenntnis gelangt, dass der Steg nie der SSG gehörte und die Insolvenzverwalterin ihn gar nicht hätte verkaufen dürfen. Heymann ging in die nächsthöhere Instanz und verlor am 28. November auch am Oberlandesgericht, das unwiderruflich die Auffassung des Landgerichts bestätigte. Heymann verlegt sich indes darauf, dass die Gemeinde gar nicht Eigentümer sein kann, weil sie nicht Teil des Verfahrens war. Das ist zwar insofern richtig, als der Rechtsstreit zwischen der Wustrauer Grundstücksverwaltungs GmbH und Heymann ausgefochten worden war. Dennoch waren beide Gerichte zur Auffassung gelangt, der Steg gehöre der Gemeinde.

Um der Zwangsräumung zuvorzukommen, für die es im November schon einen Termin gab, hatte Heymann für drei Tage sein Hausboot von dem Steg entfernt. Inzwischen liegt es dort wieder. Und der Unternehmer hat gegenüber Fehrbellins Verwaltung angedeutet, eine erneute Klage anzustreben. Die könnte jedoch mit demselben Ergebnis ausgehen. Einziger Unterschied wäre, dass sich Heymann nicht mehr mit der Grundstücksgesellschaft, sondern direkt mit der Gemeinde vor Gericht streitet. Diese hatte zuletzt den Steg gesperrt, da dieser wegen des dort liegenden Hausbootes noch nicht auf seine Verkehrssicherheit hin überprüft werden konnte.

Heymann behauptet, dass ihm durch diese Sperrung ein zeitlicher und finanzieller Schaden entstanden sei. Die Gemeinde müsse daher den Kaufpreis, das Geld für vorgeblich erledigte Renovierung, Gerichtskosten und entgangenen Gewinn an Heymanns Firma zahlen. Absehen werde er von der Forderung, falls ihm ermöglicht werde, den Steg neu zu bauen, ihn mit Strom, Wasser, Internet und einer Fäkalienabsauganlage für acht Hausboote auszustatten und ihn später zu erwerben. Weiterhin müsse der Bau einer Rettungstreppe und der Betrieb einer Videoüberwachungsanlage möglich sein.