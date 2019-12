Eckhard Handke

Neuruppin Handverlesene Party-Mix-Tanzmusik quer durch alle Musikstile und Epochen von DJ Dr. M gab den Gäste der Schönen Party am ersten Weihnachtsabend Gelegenheit, die Kalorien des Gänsebratens beim Tanzen und Abhotten gleich wieder los zu werden. Bis in den Morgenstunden vergnügten sich die Partygäste in der rappelvollen Pfarrkirche, die einmal mehr wieder zum Tanztempel wurde. Die Gäste hatten auch die Gelegenheit zum Schrottwichteln, um ihre ungeliebten Weihnachtsgeschenke mit anderen zu tauschen. Die nächste Schöne Party gibt es am Samstag nach Ostern.