Berlin (NBR) Die Wortkonstruktion Cum-Ex-Geschäfte klingt nach verschrobenem Expertentum, sie hört sich nach langweiligem Bilanz-Kauderwelsch oder Bank-Geschwätz an.

Das ist nichts für all die Menschen, die ihr Geld außerhalb dieser komplizierten Expertenwelt verdienen. Nein, der Schöpfer des Namens "Cum-Ex-Geschäft" scheint nicht erpicht darauf gewesen zu sein, dass das Konzept dahinter auf allzu großes Interesse stößt. So war es, als die Reibach-Party, die sich damit verbindet, in vollem Rausch war, und so ist es jetzt, wo die Gerichte in Deutschland die leeren Flaschen wegräumen, die Scherben aufkehren und darüber entscheiden, wer von den Gästen wegen des Exzesses ins Gefängnis muss.

Dabei verdient dieser gigantische Betrug gegen den deutschen Staat und seine Bürger die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit – und ihre Empörung. Zumal die ganze Angelegenheit im Kern auch nicht besonders schwer zu verstehen ist. Vor Gericht stehen Menschen, die sich EINE Zahlung an das Finanzamt ZWEIMAL haben erstatten lassen. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf über zehn Milliarden Euro. Man muss kein Jurist sein und auch kein Steuerberater, um zu erkennen, dass eine solches Geschäftsmodell nicht nur faul ist, sondern zum Himmel stinkt.

Doch so einfach ist die Sache dann auch wieder nicht. Die Beschuldigten sind sich nämlich keiner Schuld bewusst. Sie behaupten, sie hätten lediglich eine Lücke im Steuerrecht ausgenutzt. Weshalb sie eben keine Betrüger, sondern korrekte, wenn auch besonders pfiffige Staatsbürger seien, die für ihr Verhalten mit dem leicht verdienten Geld belohnt und nicht etwa bestraft gehörten. Sie haben also "Monopoly – Mogeln und Mauscheln" gespielt. Sprich, die Variante des Brettspiels, in der Dinge gestattet sind, die ansonsten zu Spielverbot auf Lebenszeit führen würden.

In einer Cum-Ex-Verhandlung vor dem Bonner Landgericht hat der Vorsitzende Richter nun kürzlich grundsätzlich klargemacht, dass er diese Art von Rechtsverständnis für absonderlichen Unsinn hält. Es bleibt unklar, ob sich seine Einschätzung am Ende durchsetzt, angesichts der zahlreichen Prozesse, die noch folgen werden. Viel steht auf dem Spiel. Für die beteiligten Institute geht es darum, das durch Cum-Ex erwirtschaftete Geld zu behalten. Die Steuerrechtskanzleien, die sich die Trickserei ausgedacht haben, fürchten um ihr Renommee. Auch die Politik hat einen Ruf zu verlieren, gibt es doch handfeste Hinweise darauf, dass die Experten im Bundesfinanzministerium allzu lange gezögert haben, bevor sie das Cum-Ex-Schlupfloch schlossen.

Definitiv verdient die Aufklärung die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Mehr als Fotos von Greta im Zug oder "Zerstörung der CDU"-Videos, denn im Kern geht es um die Frage, ob man Tricksern ihre Schweinereien durchgehen lassen kann. Ach ja, bei Cum-Ex geht es um Aktien, die einmal mit (cum) und zweimal ohne Dividende (ex) gehandelt werden. Durch den zweiten Verkauf ergibt sich die (betrügerische) zweite Steuererstattung. So einfach ist das.

leserbriefe@moz.de