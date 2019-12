Gefallenendenkmal in Biesenbrow: Hier stehen die Namen der Toten in Stein gemeißelt. Solche Tafeln gibt es überall. © Foto: Stefan Csevi

Totenbergung in der Uckermark: Jedes Jahr werden vor allem an der 1945 heftig umkämpften Oder noch Gebeine gefallener Soldaten unterschiedlicher Nationen gefunden. Sie sind in den letzten Kriegstagen nur notdürftig verscharrt worden. © Foto: Oliver Voigt

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Sie sind bis heute nicht vergessen: Überall in Europa liegen die Überreste toter Soldaten, die in zwei Weltkriegen umgekommen sind. Viele von ihnen haben bis jetzt keine Gräber, nicht einmal Namen, weil sie ohne Identifizierung in Massengräbern verscharrt wurden. Angehörigen, so es sie überhaupt noch gibt, fehlt damit die geringste Spur, ebenso ein Ort der Trauer.

Auch – oder gerade in der Uckermark – tritt der Krieg immer wieder zutage: Wenn Kanäle oder Gräben geräumt werden, wenn Tiefbauarbeiten starten, wenn in den weiten Polderwiesen entlang der Oder plötzlich verrostete Waffen oder Munition auftauchen. Gerade erst musste mitten in Hohenreinkendorf eine Fliegerbombe vor Ort entschärft werden.

Umbettung nach 75 Jahren

Und oft kommen auch Knochen hervor. Dann ist der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur Stelle. Seit Jahrzehnten sorgt er in vielen Ländern dafür, dass einst in aller Eile verscharrte Soldaten auf spezielle Friedhöfe umgebettet werden. Sollten Erkennungsstücke oder gar die Erkennungsmarke dabei sein, lässt sich auch 75 Jahre später die Identität klären.

Hochrangige Politiker und die Bundeswehr unterstützen die Arbeit des Volksbunds, der Geld benötigt für die Pflege der Kriegsgräberstätten. Jedes Jahr zum Volkstrauertag ziehen Soldaten und Reservisten mit der Klingelbüchse los.

Vor wenigen Tagen ist der Volksbund 100 Jahre alt geworden. Doch der Landkreis hat an dieses Jubiläum kaum erinnert, obwohl traditionell die Landräte den Kreisvorsitz innehaben. Seit Amtsantritt von Karina Dörk ist die Stelle unbesetzt. Ebenso die des Kreisgeschäftsführers. Oliver Breithaupt, Landesgeschäftsführer des Volksbunds, würde die Landrätin dafür gewinnen. Dies sei eine gute Voraussetzung, um im Landkreis gut zusammenzuarbeiten. Es habe sich bewährt. Eine Besetzung der beiden Posten stellt er für das neue Jahr in Aussicht. Doch die CDU-Politikerin favorisiert ihren Beigeordneten Henryk Wichmann. Der hat sich noch nicht geäußert. Für den Kreisgeschäftsführer gebe es noch gar keine Lösung.

Jahrtausendaufgabe

Schläft die Arbeit des Volksbunds im Landkreis nach so vielen Jahren ein? Interessiert sich noch jemand für die alten Gräber und Gedenksteine? "Die Kernaufgabe des Volksbundes hat kein Verfallsdatum. Es ist keine Jahrhundertaufgabe, es ist eine Jahrtausendaufgabe", sagt Andreas Heinrich, Beigeordneter des Prenzlauer Bürgermeisters und persönlich Mitglied im Volksbund. Weil der Landkreis außer des üblichen Gedenkens zum Volkstrauertag keine Jubiläumsveranstaltung zum 100. organisiert hat, ist die Stadt eingesprungen und ließ am Denkmal in Seelübbe daran erinnern.

Auch in Schwedt und in Angermünde, in fast allen Orten der Umgebung liegen immer wieder Blumen oder Kränze an Gefallenendenkmalen. Die meisten Kriegsgräberstätten der Uckermark wie auch die Erinnerungsorte sind in gutem Zustand, werden von den Kommunen gepflegt. Sie gelten als Orte der Mahnung. Deshalb sind im Volksbund nicht nur Angehörige von Gefallenen vertreten, sondern auch Verwandte oder deren Kinder: "Die Kette darf nicht abreißen", sagt Andreas Heinrich.