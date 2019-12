a

Fürstenwalde Eine familiäre Weihnachtsfeier endete mit einem Polizeieinsatz. Die Beamten wurden am Mittwoch gegen 1 Uhr in den Amselweg gerufen. Vor Ort wurden der 43-jährige Sohn und seine Mutter angetroffen. Nach einem verbalen Streit wurde ihr ins Gesicht geschlagen. Der Sohn hatte 2,3 Promille Alkohol in der Atemluft.