MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Menschen umarmen sich zur Begrüßung. So, als hätten sie sich viele Monate nicht gesehen. Es ist Heiligabend im Parkclub. Der traditionelle Jahresausklang ist für viele ein Highlight im Kalender.

Die jungen Leute kommen spät am Abend des 24. Dezember. Viele haben bereits im Kreise der Familie gefeiert. Laura Schulze kommt seit mehreren Jahren an Weihnachten hierher. "Der Parkclub ist die Wahlfamilie. Heute sind die Menschen hier, die sonst in der ganzen Welt verstreut sind", erzählt die 23-Jährige. Es gehe um Freundschaft und Geborgenheit. Ein anderer Mittzwanziger nennt den Abend eine Institution: "Wer nicht kommt, wird vermisst."

Gegen Mitternacht herrscht ausgelassene Feierstimmung. Um den Kickertisch bildet sich eine Menschentraube. Die Barmänner und -frauen haben viel zu tun. Im Hintergrund läuft Gitarrenmusik. An den Wänden hängen Plakate von Events aus der Vergangenheit und Konzerten für die Zukunft. Die Aushänge stehen an diesem Abend sinnbildlich für die Gespräche – woran erinnert man sich 2019 und was bringt das neue Jahr?