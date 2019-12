MOZ

Templin (MOZ) Bei einem Küchenbrand in der Fischerstraße in Templin ist am frühen Mittwochmorgen ein 89 Jahre alter Mann verletzt worden. Der Rentner war gegen 5 Uhr in seiner Wohnung gestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Zuvor hatte er Essen in einem Kochtopf auf dem Herd warmgemacht. Weil es auf der heißen Herdplatte stand, entwickelte sich starker Rauch. Doppeltes Glück für den Rentner: Erst klopfte ein Anwohner, der den Rauchmelder gehört hatte, an der Tür, wenig später kam der Senior wieder zu Bewusstsein und konnte die Tür selbst öffnen. Feuerwehrleute löschten den Brand. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht.