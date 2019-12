Thomas Berger

Sternebeck/Harnekop (Freier Autor) Es gibt zwei, drei feste Termine im Jahr, dann muss Dieter Juritz, bis Mai mehr als ein Vierteljahrhundert Ortsvorsteher von Sternebeck, unbedingt seinen Trecker in Gang setzen und durchs Dorf tuckern. Der Heiligabend gehört dazu. Ob es schneit, bei acht Grad die Sonne scheint oder nasskalter Regen niedergeht. Die weihnachtliche Rundtour zu den Kindern und Senioren von Sternebeck und Harnekop darf nicht ausfallen. Auch diesmal hat das Team am Heiligabend Staunen und Freude in viele Gesichter gezaubert.

Neben Juritz, der das zweiteilige Gefährt steuert und vor jedem Stopp ein Glöckchen erschallen lässt, gehören Wolfgang Rettke und sein Enkel Marvin, ebenfalls im roten Kostüm mit Bart, zum Team. Zu den zweieinhalb Weihnachtsmännern gesellt sich noch Melanie Schimanek als Engel. Bis auf den neunjährigen Marvin, der nun das dritte Mal mit viel Spaß seinen Opa begleitet, sind die anderen schon lange ein eingespieltes Team.

Rund anderthalb Jahrzehnte ist es her, seit Melanie Schimanek dazugestoßen ist. "Anfangs wurden manchmal auch noch die Pferde für den Schlitten angespannt", erinnern sich die Erwachsenen. Doch weiße Weihnachten sind selten geworden. "Das letzte Mal hat es auch erst dann geschneit, als wir schon durch waren", blickt Wolfgang Rettke zurück. Er ist seit 24 Jahren dabei – "so lange ich in Harnekop wohne". Und die Anfänge der schönen Tradition reichen sogar mehr als drei Jahrzehnte bis in die Vorwendezeit zurück, fügt Dieter Juritz hinzu.

Von früh bis mittags unterwegs

Start ist zwischen halb neun und neun in Harnekop, die letzten Häuser in Sternebeck sind zur Mittagszeit erreicht. Dazwischen liegen zahlreiche Stopps. Rettke reicht Melanie Schimanek beim Auf- und Absteigen bisweilen hilfreich die Hand. Über 40 Kinder, deutlich mehr als im Vorjahr, sollen diesmal bedacht werden. Sie sind auch Ausdruck dessen, dass es wieder zahlreiche junge Familien in den beiden Prötzeler Ortsteilen gibt.

Dazu sind noch 19 Tüten liebevoll für ältere Bewohner gepackt worden. Zwölf werden in Harnekop überreicht, sieben sind es in Sternebeck. Weihnachten ist zwar das Fest der Familie, dennoch ist mancher der Senioren Heiligabend für sich, die Freude über ein paar freundliche Worte und das Geschenk entsprechend groß.

Aufregung gehört dazu

Einige Kinder kennen das Ritual bereits aus den Vorjahren. Trotzdem ist bei Familie Meyer die Aufregung dann so groß, dass Fynn Louis seinen Gedichttext vergessen hat. "Eben hast du ihn doch noch geübt", meint die Oma. Aber das Geschenk bekommt der Steppke natürlich trotzdem. Dafür überrascht ein paar Häuser weiter neben der Sternebecker Kirche bei Familie Rochlitz Gerome mit einem schönen Vortrag. Noch ein kurzes Winken aller aus der geöffneten Tür, dann geht es schon weiter.

Diesmal sind es die vierjährigen Zwillinge Armin und Aluisa, bei denen als Nächstes angehalten wird. Während Armin die besonderen Gäste neugierig empfängt, beginnt seine Schwester zu weinen, muss zuerst von der Mutter getröstet werden. Wolfgang Rettke und Melanie Schimanek laufen gleich zweimal zwischen Hänger und Haus hin und her. Denn auch für die Großeltern Günther und Dorothee Manow wird laut der Liste ein Geschenk übergeben – nachdem die Oma, von Armin dabei beobachtet, ebenfalls ein Gedicht aufgesagt hat.

Nicht alle der Betagten schaffen es noch, selbst an die Tür zu kommen. Bei der ältesten Frau im Ortsteil, knapp 91, nimmt der Sohn das Geschenk entgegen. Dafür gibt es zum Schluss im ältesten Haus hinten neben der einstigen Försterei noch einmal einen fröhlichen Empfang. Dort leben Oskar und Helma Juritz, die vor drei Jahren Eiserne Hochzeit gefeiert haben. Der Bruder des Ex-Ortsvorstehers ist der älteste gebürtige Sternebecker, nun auch schon 90 Jahre alt. Gesundheitlich gibt es zwar ein paar Beschwerden, doch in diesem Moment dominiert die Freude: "Danke, dass ihr da wart."