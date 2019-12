Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Knapp 300 Besucher finden auf den Bänken der Johanniskirche Platz, die am 3. Oktober vor 125 Jahren eingeweiht worden war, seit 2012 nur noch sporadisch genutzt wurde – und bereits seit dem vierten Advent wieder die Stätte ist, an der die evangelische Stadtkirchengemeinde predigt, betet und singt. Nur für etwa 100 Gläubige reichen die beheizbaren Sitzkissen, die zum Mobiliar der Maria-Magdalenen-Kirche gehören, die seit dem Brand vom 2. Dezember als Veranstaltungsort ausfällt. In der Hauptkirche der evangelischen Christen Eberswaldes hätten 700 Sitzplätze zur Verfügung gestanden.

Aber die Gemeinde mache das Beste aus der missliebigen Situation, wie Pfarrerin Petra Schenk betont, die zu Heiligabend die erste von an diesem Tag drei Christvespern hält. "Erst Anfang des neuen Jahres, wenn wir Kontakt zu allen zu beteiligenden Firmen aufgenommen haben, werden wir genauer wissen, wie lange es dauern wird, bis wir in die Maria-Magdalenen-Kirche zurückkehren können", sagt die Pfarrerin, die es "ein wunderbares Ziel" nennt, die Gottesdienste zu Weihnachten 2020 wieder dort begehen zu dürfen.

Überall klebriger Ruß

Der Aufwand, das vor allem durch Ruß geschädigte, aus dem 14. Jahrhundert stammende, älteste und größte Eberswalder Gotteshaus wiederherzurichten, ist gewaltig. Insbesondere die mittelalterliche Wandmalerei, der Altaraufsatz von 1606 und die zwei Schnitzfiguren vom Ende des 15. Jahrhunderts müssen mit restauratorischer Expertise von der klebrigen Schicht befreit werden, die sich in die Originalfarbgebung gefressen hat. "Das verlangt nach ausgezeichnetem Fachwissen und kostet viel Zeit und Geld", gibt Petra Schenk zu bedenken.

Die Finanzen dürften dabei noch die wenigsten Probleme bereiten, obwohl die evangelische Stadtkirchengemeinde für die direkte Schadensbeseitigung und für begleitende Baumaßnahmen mit jeweils einem sechsstelligen Betrag an Kosten rechnet. Den ersten Part könnte im Wesentlichen die Versicherung tragen, für den zweiten hofft die evangelische Stadtkirchengemeinde vor allem auf Spenden. Zuletzt hatte sich vor Weihnachten Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) zu Wort gemeldet und für Restaurierungsarbeiten in der Maria-Magdalenen-Kirche bis zu 20 000 Euro aus der Denkmalhilfe in Aussicht gestellt.

Die erste Christvesper, der zu Heiligabend zwei weitere und am ersten Feiertag ein Gottesdienst folgen, wärmt die Herzen der Besucher in der Johanniskirche, in der es genauso frisch wie draußen ist. Das mit Hingabe vorgetragene Krippenspiel, in dem Lotta Zucknick (9) Maria und Valentin Hausmann (10) Josef verkörpern, die mitreißende Predigt der Pfarrerin und die melodiöse Wucht, mit der Siegfried Ruch der Orgel Töne entlockt, tragen dazu bei, dass die Feiernden die Kälte vergessen, die von den Füßen aus aufwärts steigt – und in Weihnachtsstimmung geraten.

Pläne für Johanniskirche

Dabei hatte die Stadtkirchengemeinde die Johanniskirche bereits vor sieben Jahren als Gotteshaus ausgemustert. Und jüngst mit dem Kirchenkreis Barnim einen Nachnutzer gefunden, der danach strebt, dort ein "Kreiskirchliches Zentrum" zu etablieren. 2021, so hatte es die Herbstsynode grundsätzlich beschlossen, könnte die Johanniskirche saniert, 2022 dann ein Anbau errichtet werden. Zuvor sollten Fördermöglichkeiten ausgelotet und mit der Stadtkirchengemeinde ein Erbbauvertrag abgeschlossen werden. "An diesem Zeitplan halten wir fest", sagt Tino Kotte vom Leitungsbüro des Kirchenkreises.

Aus gegebenem Anlass werde der Stadtkirchengemeinde in der Vereinbarung ein umfassendes Nutzungsrecht für die Johanniskirche eingeräumt, betont er.

Die Kollekte, die während der Christvesper eingesammelt wird, kommt "Brot für die Welt" zugute. Am Ausgang liegen der Spendenaufruf und Überweisungsformulare in eigener Sache bereit.