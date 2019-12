Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) In diesem Jahr gab es 850 Besucher im Museum "Haus Lebuser Land". Und damit wieder mehr als im Vorjahr. Diese positive Bilanz hat der Vorsitzende des Heimatverein Lebus, Günter Fehling, in seinem Brief zum Jahreswechsel an Mitglieder und Freunde des Vereins gezogen. Möglich wurde dies nicht zuletzt auch dadurch, dass seit August die Öffnungszeiten des Museums wieder abgesichert sind. – Vorerst für ein Jahr. Das wichtigste Vorhaben 2019, das Errichten eines Wappensteins auf dem Lebuser Kreisel, wurde indes noch nicht geschafft. Es habe sich "schwieriger gestaltet, als gedacht", schreibt Günter Fehling. Immerhin seien der Stein vorbereitet, das Wappen gestaltet und alle nötigen Genehmigungen für das Aufstellen eingeholt. Nach dem Beschriften und Anbringen des Wappens soll der Stein im kommenden Jahr aufgestellt und eingeweiht werden.

Das Arbeitsprogramm des Heimatvereins für 2020 steht. Höhepunkte werden eine Wanderung anlässlich des 75. Jahrestags des Kriegsendes am 28. März entlang des Frontverlaufs im Oderbruch und eine neue Ausstellung im Museum zu den Mühlen in Lebus sein. Ergänzend ist am 6. Juni eine Radtour zu einstigen Mühlenstandorten geplant. Geführte Wanderungen (am 18. April und 20. Juni) stehen ebenso wie das Erntefest am 5. September, eine Gesprächsrunde zu 30 Jahren Deutsche Einheit (25. September) und der Weihnachtsmarkt am 6. Dezember im Kalender.