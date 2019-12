Die Weihnachtsgeschichte in Szene gesetzt: links der Stall mit Maria, Josef und den Hirten, rechts die Engel. Für die Technik und Beleuchtung hatten Klaus und Lars Emmerich sowie Heinrich Sacha gesorgt. Franziska Nickel (1. Reihe 4. v. r.) leitete die Engel an. © Foto: Martin Stralau/MOZ

Martin Stralau

Rehfelde (MOZ) Als Christa Emmerich im Sommer klar wurde, dass die Erneuerung der Kirche im Dorf bis Weihnachten nicht abgeschlossen sein würde, fasste sie einen Plan. Warum sollte das Krippenspiel, das sonst traditionell in der Kirche stattfand und an dem sie als Mitglied des Kirchenrats der Evangelischen Gemeinde Herzfelde-Rehfelde seit 30 Jahren beteiligt ist, deswegen ausfallen? Warum nicht ein Alternativprogramm im Freien gestalten? Kaum hatte sie von ihrer Idee Manuela Matthes, ebenfalls Gemeindemitglied, erzählt, ging es mit einem Kernteam aus sieben Leuten in die Feinplanung und Umsetzung.

Pfarrhof stellt Bethlehem dar

Und was da am Heiligabend geboten wurde, entzückte einen ganzen Ort. Vom Dorfanger aus machten sich 130 Menschen – ausgestattet mit Knicklichtern und Liedzetteln – vorbei an der angestrahlten Kirche und sich an einem Feuer wärmenden Hirten auf den Weg nach Bethlehem. Bethlehem, das war in diesem Fall der festlich erleuchtete Pfarrhof mit Gemeindehaus und Stallgebäude. Ein Ort wie gemacht für die Weihnachtsgeschichte, die Doreen Matthes in mehreren Passagen verlas, bevor sie Schritt für Schritt szenisch dargestellt wurde. Von der Ankunft Josefs und seiner schwangeren Frau Maria in der Stadt über ihre Abweisung an der Herberge, an deren Tür sie geklopft hatten, um einen Platz zum Schlafen zu finden, und schließlich Marias Niederkunft im benachbarten Stall bis zum Erscheinen der Engel und Hirten.

"Alle Jahre wieder sehen und hören wir das Wunder von Bethlehem", sagte Manuela Matthes, die den Abend zusammen mit Britt Sacha moderierte. "Wir sind zwar nicht wie Maria und Josef 160 Kilometer gelaufen, aber hier im Dunkeln und Kalten können wir uns in etwa vorstellen, wie es vor 2000 Jahren war", betonte Manuela Matthes. Passend dazu wurde "Alle Jahre wieder" gesungen, später ließ der Chor der Dorfbewohner dann noch "Stille Nacht, heilige Nacht" und "O du fröhliche" erklingen sowie das Lied "Ihr Kinderlein kommet", bei dem alle Kinder aus dem Publikum aufgerufen wurden, nach vorne zu kommen.

Welche Kraft von dem Nachwuchs ausgeht, daran erinnerte Christa Emmerichs Enkelin Jessica Brenienek angesichts von Jesus’ Geburtsfest mit Zeilen von Herma Brandenburger. "Ein Kind ist Gnade, bedeutet Freude, ist ein Geschenk", trug sie vor. "Wenn wir beginnen, das Kind in der Krippe, den Menschen in seiner Bedürftigkeit, selbstlos und barmherzig zu lieben, dann geht ein Stern über uns auf, dessen Licht uns erleuchtet und neue Wege zeigt."

Neues Format kommt gut an

Ein neuer Weg war auch das Weihnachtsfest im Freien. "Unsere Kirche konnte uns in diesem Jahr keine Herberge sein. Dass wir doch zusammen Weihnachten feiern konnten, haben wir 13 Rehfelder Familien zu verdanken, die am Programm beteiligt waren", sagte Manuela Matthes unter großem Applaus des Publikums. Die Generalprobe war erst am Vorabend über die Bühne gegangen, wie Christa Emmerich berichtete. Sie könnte sich vorstellen, dass das Krippenspiel im Freien wiederholt wird, wenn die Kirche im nächsten Jahr noch nicht wieder zur Verfügung steht. Da müsse sie ihre Leute nur einmal fragen, sagte sie.

Begrüßen würde das auch Mandy Kazmierczak, die mit ihren drei Kindern, ihrer Mutter und Oma die Weihnachtsgeschichte im Pfarrhof verfolgte. "Mit dem Außenambiente war es schöner als in der Kirche, es war realistischer und hatte mehr Flair", sagte sie, bevor es zum Ausgang ging. Dort wurde für das Hilfsprogramm "Brot für die Welt" Geld für die Arbeit der Bauern in Nord-Tansania gesammelt. "Es ist eine gute Tradition, unsere Weihnachtsfreude mit anderen Menschen auf der Welt zu teilen", sagte Manuela Matthes dazu.