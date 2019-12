MOZ

Strausberg (MOZ) Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages randalierten mehrere Jugendliche in einem stehenden S-Bahnzug der Linie 5. Die Delinquenten beschädigten dabei unter anderem eine Scheibe des S-Bahnwaggons. Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sowie der Bundespolizei konnten die Gruppe Jugendlicher noch am Tatort stellen. Die Personalien der Täter wurden für eine Anzeige aufgenommen. Nach anschließend erfolgter Belehrung konnten sie ihren Weg fortsetzen.