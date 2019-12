Anke Beißer

Erkner (MOZ) Der morgendliche Blick aus dem Fenster und aufs Thermometer ließ am ersten Weihnachtstag nur eine Meinung zu: definitiv kein Badewetter. Ein paar Erkneraner und Woltersdorfer sahen das allerdings anders. Sie waren der Einladung von Olaf Bytomski zum ersten Weihnachtsbaden, um 9.30 Uhr am Springeberg, gefolgt. Zwei Frauen und fünf Männer wagten sich ins etwa fünf Grad kalte Wasser des Flakensees – für drei von ihnen eine Premiere.

"Wir hatten am 21. Dezember ein Weihnachtsfest unter Nachbarn, und an der Feuerschale entstand die Idee mitzumachen", erzählte Rico Keppler. Der sportliche 49-Jährige wirkte vor dem Sprung ins wahrlich kühle Nass etwas unsicher, meisterte die Situation aber mit einer Portion Galgenhumor. Ronny und Jacob Strehlow ging es nicht anders. Während Vater und Sohn das Baden im See im Sommer bevorzugen, wusste Ehefrau und Mutter Anne, auf was sie sich einlässt. "Wir haben im Garten ein Tauchbecken, da springe ich jeden Morgen rein", erklärte sie. Dieser Leidenschaft frönt auch Konstantin Kilger aus Woltersdorf, der von der Gruppe als "Eisbader vom Kalksee" begrüßt wurde. Der 56-Jährige startet seit 14 Jahren mit einem Sprung in den See in den Tag. "Das ist nichts anderes als eine kalte Dusche."

In der Kälte Dinge klarer sehen

Diese Einschätzung teilt auch der Initiator Olaf Bytomski. Der Erkneraner kennt das Weihnachtsbaden aus Irland und will es in seinem Heimatort etablieren. Dafür sollte natürlich trainiert werden, rät er. Seit einer Weile springt er gemeinsam mit seiner Frau Anke immer sonntags, 9.30 Uhr, in den Flakensee und hofft, weitere Mitstreiter zu finden. Für ihn steckt hinter dem Baden eine Philosophie: "Sich zu spüren ist die Grundlage, um das eigene Glück zu finden." Wer die Frage "Wann spürst Du Dich" nicht zu beantworten wisse, könne sich einfach mal eine Minute lang unter eine kalte Dusche stellen. Das sei ein Anfang. "Kälte bietet die Möglichkeit, die Dinge klarer zu sehen."

Die sieben Wasserratten waren begeistert. "Es fühlte sich gar nicht so kalt an", staunten die Ersttäter. "Vielleicht war das der Beginn einer Tradition", sagten die Strehlows und nahmen sich vor, 2020 wieder dabei zu sein.