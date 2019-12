René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wir wollten Erkenntnisse bekommen, zu den Herausforderungen die Unternehmensgründer besonders bewegen", erklärt Erik Baudisch, Leiter der Unternehmerkunden in Cottbus. Für die Studie wurden neben Gründern in ganz Deutschland auch 100 in Cottbus und Frankfurt befragt. Teilweise unterscheiden sich die Ergebnisse im Vergleich zum bundesdeutschen Schnitt sehr.

Sich etwas eigenes Aufbauen ist der wichtigste Grund für den Start in die Selbstständigkeit und das in ganz Deutschland. In Frankfurt sind drei Viertel der Gründer männlich und relativ jung. Drei von fünf Gründern sind unter 40 Jahre. Fast jeder Dritte und damit deutlich mehr als im bundesweiten Schnitt starten mit einer Fach- oder Meisterschule oder mit einer Lehrausbildung in die Selbstständigkeit. Deutschlandweit überwiegt der Universitäts- oder Fachhochschulabschluss bei der Gründung der eigenen Firma mit 57 Prozent, der in Frankfurt nur 36 Prozent ausmacht. Mehr Geld verdienen ist das Ziel von 28 Prozent der Ostbrandenburger Gründer im Gegensatz zu nur 22 Prozent im bundesweiten Schnitt. Dafür investieren die Selbstständigen in Frankfurt beim Start deutlich weniger Geld als der Durchschnitt in Deutschland. Knapp die Hälfte starten mit weniger als 20 000 Euro. Deutschlandweit sind die Investitionen ab mindestens 50 000 Euro deutlich höher. "Bei mehr als der Hälfte der Gründer ist das Startkapital innerhalb der ersten sechs Monate aufgebraucht", berichtet Erik Baudisch. Hier wünscht er sich insbesondere auch vor dem Start, dass die potenziellen Gründer sich an eine Bank wenden. Die Bank gibt Tipps und kalkuliert auch Unwägbarkeiten mit ein. "Ein Gespräch mit einer Bank ist schließlich kostenlos", so seine Empfehlung.

Die meisten Gründer, immerhin vier von fünf, setzen für den Start Eigenkapital ein. Zwei von fünf Gründern in Ostbrandenburg wollen in den nächsten zwei Jahren in Personal investieren. Das stellt allerdings auch die größte Schwierigkeit dar, denn Fachkräftemangel geben ein Drittel der Firmen als größtes Hindernis für die Weiterentwicklung des Unternehmens an; noch vor Kundengewinnung, Finanzierung oder der Bürokratie. Letzteres, also auch gesetzliche Vorgaben und Regulierung ist gebietsübergreifend die größte Hürde bei der Gründung. Sich eine gute Marktposition aufbauen und schnell Marktanteile zugewinnen, das scheint in dieser Region besser zu klappen als im Durchschnitt des Landes.

Frankfurt und Cottbus sind schlussendlich durchaus gründerfreundlich. Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmer bewerten dies so. Wenngleich 15 Prozent nicht noch mal in die eigene Firma investieren würden. Mehr als doppelt so viele wie im bundesweiten Durchschnitt.