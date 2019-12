Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zum Jahresende hin hören die Feste gar nicht mehr auf. Kaum ist Weihnachten vorbei, steigt schon wieder die Vorfreude – diesmal auf den Jahreswechsel. Während viele auf Teamsport stehen und genau wissen, wo und wie die große Silvesterparty steigen wird, verbringen andere diese besondere Nacht lieber daheim – ganz in Familie. Kann ja auch schön sein – so mit Raclette, "Feuerzangenbowle" und Musik nach dem eigenen Geschmack.

Hier sind ein paar Tipps

Einige Unentschlossene aber gibt es jedes Jahr. Da haben sich die ersten Pläne vielleicht zerschlagen und ganz allein in der Silvesternacht, muss auch nicht sein. Aber wo ist was los und vor allem, wo bekommt man in Eisenhüttenstadt und Umgebung noch Karten auf den letzten Drücker?

Eine Adresse ist die Inselhalle in Eisenhüttenstadt. Zunächst sah es gar nicht gut aus. Der Jahreswechsel dort schien ins Wasser zu fallen. Rettung kam in letzter Sekunde aus Guben. Erst Anfang November gab es eine Anfrage aus der Stadt, die den Gubenern zunächst abgesagt hatte. Dirk Kordt und sein Bruder machten das fast Unmögliche wahr. Um 19 Uhr soll die Party in der Inselhalle am 31. Dezember starten, eint DJ für Stimmung sorgen. "Wir verkaufen das ganz gut", sagt Kathrin Henck, die Geschäftsführerin des Tourismusvereins Oder-Region (TOR) in der Lindenallee. Noch gebe es Karten. Wer also feiern will, kann heute und am 30. Dezember Tickets im Wert von 69 Euro im TOR erwerben. In dem Preis ist alles inklusive.

Dann gibt es noch die Silvesterparty im Roxx-Club präsentiert vom Roxx und dem Irish Pub. Mehrere DJs werden auflegen. Es gibt ein Büfett und Getränke. Kostenpunkt 60 Euro pro Person. Ab 1.Uhr, wenn das offizielle Anstoßen lange vorbei ist, kostet der Eintritt 8.Euro. Getränke müssen dann aber extra bezahlt werden. Tickets bekommt man im Roxx-Club, im Irish Pub und in der Schnitzelwirtschaft.

Wer Lust auf ein etwas anderes Silvester hat, der kann auch ins Kino gehen. Das Team des Filmpalasts Eisenhüttenstadt an der Werkstraße lädt ein zur traditionellen Silvestergala. Gezeigt wird diesmal der Film "Cats. Einlass ist ab 19 Uhr. Filmbeginn eine Stunde später. Kaffee, süße und herzhafte Snacks werden angeboten. Gegen 23 Uhr ist die Veranstaltung zu Ende, dann gibt es eine kleine Überraschung. "Wir machen das jetzt das vierte Jahr und es wird gut angenommen", erzählt Theaterleiter Stefan Kretschmer. Etliche Karten wurden bereits verkauft. "Aber es gibt noch welche." Das Publikum sei ganz gemischt, die Mehrheit etwas älter. Der Filmpalast bietet am 31. Dezember mehr als Filme und die Gala an. Um 17 Uhr wird das Silvesterkonzert der Berliner Philharmoniker übertragen – zum ersten Mal unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko mit einem amerikanischen Programm und Star-Sopranistin Diana Damrau als Gast.

Kein Glück auf Karten hat man hingegen in Neuzelle im "Prinz Albrecht", wo ebenfalls jedes Jahr eine Party steigt, offensichtlich eine sehr begehrte. Wer da dabei sein will, muss wirklich früh aufstehen. "Wir sind komplett ausverkauft", sagt Inhaberin Manja Reschke. Und das gilt nicht nur für dieses Silvester, sondern auch schon für die Fete 2020/21. Wer ein Ticket für 2021/22 möchte, der sollte jetzt schon mal anrufen. "Wir haben Stammpublikum, aber auch immer ein paar neue Gäste dabei", betont die Chefin. Zunächst habe sie überlegt, in diesem Jahr aus Umweltgründen aufs Feuerwerk zu verzichten. "Aber wir machen wieder eins. Es ist nun mal Silvester."