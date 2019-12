MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein aus dem Krankenhaus Eisenhüttenstadt ausgebüxter Patient ist am ersten Weihnachtsfeiertag zu Fuß auf der Fahrbahn der B 112 unterwegs gewesen. Das Krankenhaus hatte die Polizei am Nachmittag um Hilfe bei der Suche nach dem 78-Jährigen gebeten. Fast zeitgleich gab es mehrere Anrufe zu einer männlichen Person, die scheinbar unkontrolliert auf der Fahrbahn Richtung Frankfurt entlangspazierte. Autofahrer mussten laut Polizei bremsen und ausweichen. Der Mann wurde schließlich durch die Polizei in Höhe der Esso-Tankstelle festgestellt. Schnell war klar, dass es sich um den vermissten Patienten aus Eisenhüttenstadt handelte. Dieser hatte in der Zwischenzeit Alkohol getrunken und wurde dem Krankenhauspersonal wieder übergeben.