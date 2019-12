Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die wenigsten Menschen wollen sicher das Weihnachtsfest im Krankenhaus verbringen, manchmal muss es aber doch sein. Umso schöner ist es, wenn dann nicht nur die Familie zu Besuch kommt, sondern auch die Chefärzte ein paar aufmunternde Worte finden. Am Vormittag des Heiligen Abends fand deshalb wieder die traditionelle "Weihnachts-Visite" auf den Stationen des Immanuel Klinikums Bernau statt.

Bereits um 9 Uhr trafen sich Professor Johannes Albes, Pflegedirektorin Birgit Pilz sowie Krankenhaus-Seelsorger Ralf-Peter Greif im zweiten Obergeschoss der Klinik. Gemeinsam gingen sie von Zimmer zu Zimmer, wünschten frohe Weihnachten und übergaben ein kleines Geschenk. Weiter ging es dann mit Chefarzt Uwe Hartung in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Dort bereiteten sich gerade Jenny Roscher und Michael Klemm auf ihre Heimfahrt vor – und das mit einem Christkind. Die kleine Elli war am 21. Dezember geboren worden und durfte nun mit ihren Eltern das Krankenhaus noch vor dem Fest verlassen. "Die Betreuung war hier wirklich toll", lobte die junge Mutter aus Biesenthal das gesamte Ärzte- und Schwesternteam.

Reiner Schulz war wegen einer Herzkatheter-Untersuchung im Immanuel Klinikum. In der Abteilung für Kardiologie konnte Professor Christian Butter auch ihm eine frohe Nachricht verkünden: Der Woltersdorfer durfte noch am Vormittag die Klinik verlassen. "Wenn etwas nicht in Ordnung ist, melden Sie sich einfach wieder bei uns", gab der Chefarzt seinem Patienten noch mit auf den Weg.

Für alle, die in der Klinik bleiben mussten, gab es in diesem Jahr übrigens ein "Notfall-Set", wie Chefarzt Butter das kleine Geschenk scherzhaft nannte. In der Tüte steckten unter anderem ein Nagel-Etui, ein Dusch-Gel sowie eine Weihnachtskarte. Alles zusammengestellt und gepackt hatte das Hauswirtschaftsleiterin Bärbel Schmidt gemeinsam mit Mohammad Karajouli und einem weiteren syrischen Mitarbeiter. Der junge Mann freute sich vor allem darüber, dass er erst kürzlich einen unbefristeten Vertrag erhalten hatte. "Er macht eine gute Arbeit", so Pflegedirektorin Birgit Pilz. Nach ihren Angaben wurden über die Weihnachtsfeiertage rund 180 Patienten im Immanuel Klinikum betreut.