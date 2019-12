MOZ

Werneuchen (MOZ) Eine böse Vorweihnachtsüberraschung haben die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Kastanienallee in Werneuchen erlebt: In ihrer Abwesenheit sind Unbekannte in der Nacht zu Heiligabend gewaltsam in das Gebäude eingedrungen und haben es nach Diebesgut durchsucht. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.