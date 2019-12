Sehr spendabel: Torsten Herzberg kam an Heiligabend mit Ruby, Dana und Leandra Piklapp (von links) ins Kommunikationszentrum Mensch und Tier an die Berkenbrücker Chaussee. Die Fürstenwalder hatten Leckerli, Waschpulver und ein Hundebett dabei. © Foto: Anke Beißer

Fürstenwalde (MOZ) Für Jana Quenstedt aus Erkner war der 24. Dezember diesmal besonders aufregend. Und für Ludwig. Denn der tapsige Welpe, der im Wald zurückgelassen worden war und im Tierheim Fürstenwalde vorübergehend Unterschlupf gefunden hatte, durfte mit in sein neues Zuhause am Berliner Rand. Dort lebt schon ein Hund aus dem Tierheim, der nun einen vierbeinigen Spielgefährten bekommt.

Jana Quenstedt gehört zu den Unterstützern des Kommunikationszentrums Mensch und Tier. Sie hatte in diesem Jahr Adventsgestecke gefertigt und verkauft, um Spenden für das Tierheim zu sammeln. "Ich danke allen, die eines gekauft und somit geholfen haben."

Spendenfreudig zeigten sich auch die vielen Besucher, die meist schwer bepackt am Dienstagvormittag an die Berkenbrücker Chaussee gekommen waren. Kinder schleppten Beutel voller Leckerli, Erwachsene buckelten sich mit großen Waschpulverboxen, Decken, Hundebetten und allerlei Spielzeug ab. Die Tierheim-Mannschaft freute sich über den traditionell guten Zulauf. Das eigens vorgehaltene Zimmer war schnell prall gefüllt. Und so stapelten sich die Gaben bald auch im Flur auf dem Fußboden, auf Tischen und Sitzgelegenheiten.

Spender halten seit Jahren Treue

"Es ist uns eine Herzensangelegenheit", nannte Barbara Papperitz aus Rauen den Grund für ihr Kommen. Dieser Satz war oft zu hören an dem Vormittag. So auch von Torsten Herzberg und Dana Piklapp aus Fürstenwalde. "Wir helfen seit 15 Jahren." Sie hatten auch für die Mitarbeiter ein paar Süßigkeiten dabei, weil sie sich so rührend um die Tiere kümmern. "Wir haben selber einen Hund", erzählte die Fürstenwalderin. "Und eine Katze von hier aus dem Tierheim." Somit stünden sie ohnehin stets in engem Kontakt.

Einige der Besucher waren mit ihren Vierbeinern gekommen. Zu ihnen gehörten Ursula Richwien und Michael Hannig. Sie wurden von Jacky, einem Mischlingshund, begleitet, der seit zwei Monaten bei ihnen in Köpenick wohnt. "Ein absoluter Glücksfall", sagt Christine Matzke, Vize-Chefin des Tierheims. Der Hund gehörte einem alten Mann, der gestorben war. Eine alte Frau nahm sich Jacky an, konnte ihn aber nicht beherrschen. Er wurde zum Streuner, gar angriffslustig und landete letztlich im Tierheim. "Unser Kenji, ein 14-jähriger Schäferhundmix, musste im Sommer eingeschläfert werden und irgendwann haben wir uns entschlossen, wieder ein Tier aufzunehmen", sagte Michael Hannig. Nach Anläufen in anderen Heimen wurden die Berliner in Fürstenwalde fündig. Nach fünf, sechs Besuchen war klar, Jacky ist die richtige Wahl. Únd so erzählten sie Heiligabend stolz, wie gut es schon miteinander klappt.

Viele Katzen sind oft krank

Das Tierheim-Team ist dankbar für die Unterstützung, für die Futter- und Geldspenden, das Engagement, wenn es um Spaziergänge mit den Hunden, die Beschäftigung in den Katzenzimmern geht. Wie sehr diese Hilfe und Fürsorge benötigt wird, zeigt allein schon die Statistik der Fundtiere. Bisher wurden in diesem Jahr 53 Hunde, 108 Katzen, 18 Heim- und 293 Wildtiere aufgenommen. Diese Zahlen bewegen sich seit Jahren auf annähernd gleichem Niveau. "Gerade bei den Katzen sind etwa 70 Prozent der aufgefundenen Tiere oft krank", heißt es in einer Mitteilung. Hilfe tut also dringend Not.