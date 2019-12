Volkmar Ernst

Zehdenick (MOZ) Wann das letzte Mal wirklich das Eis auf den Teichen bei Zehndenick aufgebrochen werden musste, damit die Polarwölfe und ihre Gäste ins Wasser gelangen konnten, darüber begann am Vormittag des 26. Dezember das große Rätselraten unter den zahlreichen Gästen, die sich am Grünstich eingefunden hatten. Für viele Zehdenicker ist das fröhlichen Treiben eine angenehme Abwechslung im Weihnachtsalltag und damit schon eine lieb gewordene Tradition für einen Spaziergang. Das war auch dieses Jahr nicht anders. Die Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort, um die Veranstaltung abzusichern und für warme Getränke zu sorgen. Dieter Hopp und Bernd Thomas von der "Zehdenicker Schützengilde 1841" hatten die Kanone in Stellung gebracht, damit sowohl die Ankunft der Läufer als auch der Sprung ins Wasser mit einem Schuss angekündigt werden konnten. So füllte sich die kleine Fläche vor dem Grünstich mit Dutzenden Gästen, die die tapferen Eisbader später anfeuern wollten. Natürlich mit dem Lied der Puhdys "Wir wollen die Eisbären sehen."

Kramen in Erinnerungen

Dass die Kameraden der Feuerwehr tatsächlich schon einmal mit Kettensägen und schweren Gerät ran mussten, um den Polarwölfen den Zugang zum Wasser zu ermöglichen, stand außer Frage. Einige Zuschauer konnten sich auch noch daran erinnern, dass sie den Wölfen auf dem Gewässer beim Sprung ins kühle Nass zugesehen haben. Allein der Zeitpunkt war schlecht einzugrenzen. Vor sechs oder sieben Jahren sei es tatsächlich bitterkalt gewesen und alles zugefroren, so der Hinweis. Aber das soll im Januar oder Februar gewesen sein, insofern zu spät für die Polarwölfe, die mittlerweile bereits seit 25 Jahren am zweiten Weihnachtstag zu dem fröhlichen Spaß einladen.

Mit einer konkreten Jahreszahl konnte auch die inzwischen 81-jährige Gisela Wendorf nicht helfen. Sicher war sie sich nur, dass es bereits mehr als zehn Jahre her sein muss, dass die Feuerwehr das Eis aufgebrochen und danach die Eisschollen weggeschoben hat, damit die Teilnehmer ins Wasser konnten.

Extra aus Lehnitz nach Zehdenick gekommen, um am Winterbaden teilzunehmen, ist Sabine Daniel. Einzig auf den Lauf vorab verzichtet sie, aber der Badeanzug liegt schon bereit. Ihr Partner Uwe Lemke hält die trockenen Handtücher und Sachen bereit, damit sie sich nach der Abkühlung schnell wieder aufwärmen kann. "Einen Tee wird er ebenfalls besorgen", aber gemeinsam mit ihr in die Fluten steigen, das geht dann doch zu weit. Die 75-Jährige ist begeisterte Schwimmerin und zieht jeden Tag ihre Bahnen im Lehnitzsee. "Ganz früher bin ich nur im Sommer und Herbst in den See gegangen, doch irgendwann habe ich einfach nicht mehr aufgehört. So ist das mit dem Eisbaden entstanden", erzählt sie. "Der Körper gewöhnt sich einfach dran", ergänzt sie. Nach Zehdenick zum Eisbaden kommen die beiden schon seit Jahren. Im Januar geht es dann in Oranienburg weiter. "Das hält fit, vor allem aber gesund", stellt die Senioren klar und bereitet sich nun auf das Abtauchen im Grünstich vor, da die ersten Läufer gerade eintreffen.

Nach einem kräftigen Applaus der Gäste für alle Teilnehmer wird noch weitergefeiert.