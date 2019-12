Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Es ist das kostbarste Lebensmittel: Wasser steht in Deutschland an jeder Stelle frisch aus dem Hahn zur Verfügung. Es handelt sich um Trinkwasser und unterliegt regelmäßigen strengen Kontrollen. Es kann zum Trinken, Kochen, Backen, aber auch zum Duschen oder für den Abwasch verwendet werden.

Um die Qualität des unterirdisch gesammelten Wassers dauerhaft zu sichern, gibt es Wasserschutzgebiete. In diesen Arealen gelten bestimmte Vorschriften, um mögliche Verunreinigungen oder Gefährdungen von vornherein zu unterbinden. Doch 46 dieser Gebiete im Landkreis Uckermark sind noch zu DDR-Zeiten festgelegt worden und müssen in den kommenden Jahren überarbeitet, aufgehoben oder neu ausgewiesen werden. Das geht aus einer Antwort der Kreisverwaltung auf eine Kreistagsanfrage der Grünen-Abgeordneten Birgit Bader hervor. Demnach sind 54 Wasserschutzgebiete aus DDR-Zeiten bereits aufgehoben worden. Seit 1990 hat der Landkreis die Gebiete Gartz und Brüssow und das zuständige Ministerium die Gebiete Templin, Schwedt (Springallee) und Görlsdorf neu festgesetzt.

Neuer Forschungsstand

Hintergrund sind neue wissenschaftliche Erkenntnisse und auch Messmethoden. "Die Trinkwasserschutzzonen sind nach damaligen Standards eingerichtet worden", erklärt Harald Wendt vom Umweltamt des Kreises. "Heute wissen wir, dass unter Umständen der Anstrom anders verläuft als ursprünglich angenommen." Daher müssten die Gebiete neu festgelegt werden. Auswirkungen hat das zum Beispiel auf Bauvorhaben, auf Geflügelhaltung oder ähnliche oberirdische Nutzungen. Doch werden solche Genehmigungen genau und im Einzelfall geprüft.

Beispiel Blumberg: Hier will nach Angaben der Kreisverwaltung ein Schweinehalter gerade seine Stallanlagen erweitern, die in unmittelbarer Nähe zu einem kleinen Wasserschutzgebiet liegen. Der Zweckverband Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) hat dazu bereits vor Jahren ein hydrologisches Gutachten vorgelegt, dem das Bergbauamt und das Landesumweltamt zustimmten.

Perspektivisch müssen noch 36 Schutzgebiete vom Landkreis festgelegt werden. Dazu gehören zum Beispiel in der Ostuckermark Blumberg, Greiffenberg, Hohenlandin, Polßen, Rosow, Schönermark, Schönow, Steinhöfel oder Tantow. Sie gelten derzeit für die Wasserversorgung der entsprechenden Region als notwendig und werden von den Trinkwasserversorgern bewirtschaftet. Einige Wasserwerke sollen jedoch in den kommenden zehn Jahren stillgelegt werden. Hier ist geplant, einzelne Versorgungsgebiete über Fernleitungen an andere Wasserwerke anzuschließen. Das betrifft zum Beispiel Wendemark.